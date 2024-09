Earl Sweatshirt in concerto al Circolo Magnolia di Segrate

Earl Sweatshirt sarà in concerto mercoledì 11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) per l’ultima data della rassegna estiva Cuori Impavidi

Earl Sweatshirt sarà in concerto mercoledì 11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) per l’ultima data della rassegna estiva Cuori Impavidi. Sarà il primo concerto italiano per il rapper e produttore discografico classe 1994. I biglietti per lo show sono acquistabili su DICE.fm.

L’artista ha pubblicato lo scorso anno insieme ad Alchemist “Voir Dire”, album che rappresenta la convergenza dei due titani del rap. L’arte delle parole di Earl, personale e intrecciata, insieme al tesoro di campionamenti oscuri e affascinanti di The Alchemist, si combinano per creare una chimica artistica che permea “Voir Dire”. Earl riesce proprio in questo, esplorando l’analisi di specifiche fasi della sua vita, in particolare del passato, dove le sue riflessioni risuonano con una potenza immensa, dettagli meticolosi e un’intuizione profonda. L’album presenta la partecipazione del rinomato paroliere di Los Angeles Vince Staples in due tracce e dell’acclamato artista rap MIKE. In “Voir Dire,” l’abilità lirica senza pari e la straordinaria maturità occupano il centro della scena, mentre esperienze personali come la paternità emergono ed evolvono su produzioni di Alchemist, essenziali e spaziali — culminando in quello che molti considerano il miglior album rap del 2023.

EARL SWEATSHIRT

11 settembre 2024 – Circolo Magnolia – Segrate (MI)

Biglietti: euro 28,25

Acquistabili su DICE.fm