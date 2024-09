CoreTigo e Raven.ai insieme per migliorare l’efficienza produttiva

CoreTigo e Raven.ai offrono una soluzione robusta e rapidamente implementabile che migliora l’efficienza produttiva e l’eccellenza operativa nel settore manifatturiero

La partnership è destinata a fornire ai produttori strumenti rapidi e facili da usare per migliorare l’efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) e ottimizzare le prestazioni delle macchine. Integrando il software di tracciamento della produzione e dell’OEE di Raven con la tecnologia IO-Link Wireless di CoreTigo, la soluzione digitale mira a fornire un approccio completo all’eccellenza manifatturiera basata sui dati.

Una sinergia che stabilisce nuovi standard

La collaborazione tra CoreTigo e Raven crea nuove capacità molto necessarie nel panorama manifatturiero, combinando i punti di forza delle due aziende. La tecnologia IO-Link Wireless di CoreTigo è nota per trasformare il monitoraggio della produzione, superando gli ostacoli tradizionali della comunicazione attraverso la soluzione wireless di grado industriale. Ciò offre accessibilità anche negli ambienti di fabbrica più difficili e impegnativi. La chiave di questo è la capacità di CoreTigo di modernizzare macchine e componenti legacy con la connettività IO-Link Wireless, senza interrompere il design della linea di produzione o richiedere dispositivi di feedback o sensori speciali.

Con il software avanzato di tracciamento della produzione e dell’OEE di Raven, integrato perfettamente con la tecnologia di CoreTigo, i produttori ottengono una panoramica completa e contestuale delle inefficienze e delle perdite di produzione. Raven analizza i dati dagli operatori e dai sistemi di produzione esistenti per identificare come le persone e le macchine trascorrono il loro tempo sul piano di produzione, considerando il 100% del tempo di produzione. Con approfondimenti pratici provenienti da fonti sia umane che meccaniche, i produttori sono in grado di ottimizzare i processi produttivi, ridurre i tempi di inattività e aumentare la generazione di entrate.

Una nuova era nella manifattura

La combinazione delle tecnologie e delle offerte di CoreTigo e Raven consente una serie di vantaggi chiave, tra cui:

● Combinazione Unica: Questa partnership è la prima del suo genere a offrire vaste capacità di raccolta dati, integrate con strumenti di analisi avanzati. Questi portano a opportunità di ottimizzazione mai viste prima nel panorama industriale.

● Risultati Provati: Le tecnologie di CoreTigo e Raven presentano entrambe una forte esperienza di risultati preziosi per i clienti di vari settori. Combinate, queste hanno mostrato un valore ancora maggiore per i primi clienti adattatori, incluso un importante produttore farmaceutico con sede negli Stati Uniti.

● Agilità e Affidabilità: IO-Link Wireless presenta capacità paragonabili ai protocolli di comunicazione industriali cablati, inclusi un basso tasso di errore dei pacchetti (PER), natura deterministica, latenza di 5 msec e altro.

● Scalabilità: Progettata per scopi industriali e non limitata dai cavi, IO-Link Wireless supporta un gran numero di dispositivi, mantenendo tutte le capacità sopra menzionate.

“La collaborazione con CoreTigo segna una pietra miliare nel nostro percorso verso l’offerta di una soluzione digitale olistica nella produzione – afferma Martin Cloake, Co-Fondatore e CEO di Raven – Questa integrazione consente ai produttori di non solo raccogliere dati, ma anche di agire su di essi in modi senza precedenti.”

Confermando questo sentimento, Reid Schook, Presidente di CoreTigo, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Raven per portare la nostra tecnologia sul mercato in una soluzione completa. Insieme, possiamo fornire uno strumento potente per i produttori per migliorare la loro produttività ed efficienza, con accesso ai dati da qualsiasi punto della linea di produzione.”

I produttori che cercano di migliorare e massimizzare le prestazioni del loro impianto possono saperne di più o prenotare una demo personalizzata visitando il sito web di CoreTigo e il sito web di Raven.ai.

Informazioni su Raven

Raven è leader nella tecnologia manifatturiera, specializzata nel miglioramento delle prestazioni operative e nell’empowerment dei team di prima linea con il suo software avanzato di OEE e contestualizzazione automatizzata. Sintetizzando i dati sia dagli input delle macchine che degli operatori, Raven fornisce una visione completa e in tempo reale degli eventi di produzione, considerando il 100% del tempo e delle perdite di produzione. Questo approccio garantisce una comprensione completa di tutti gli elementi che influenzano il tempo di produzione e le perdite di OEE. Servendo una clientela globale in settori diversi come la produzione discreta, alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, agroalimentare e sanità, Raven è dedicata a promuovere l’efficienza nei processi manifatturieri. Scopri di più su Raven su raven.ai.

Informazioni su CoreTigo

CoreTigo facilita la realizzazione di sistemi di produzione più rapidi e flessibili fornendo soluzioni per la digitalizzazione delle macchine, connettività wireless e soluzioni edge ad alte prestazioni per costruttori di macchine automatiche, integratori di sistemi e produttori di apparecchiature industriali. I prodotti CoreTigo consentono di progettare o ammodernare macchine e linee di produzione che precedentemente non era possibile realizzare o modificare. La sue soluzioni aumentano la flessibilità, l’adattabilità e la modularità degli impianti, con conseguente risparmio economico, aumento della produttività e riduzione dei tempi di fermo macchina. Apprezzate dalle più importanti aziende industriali, le soluzioni CoreTigo si basano sullo standard globale IO-Link Wireless, un sistema di comunicazione adatto agli ambienti di fabbrica più difficili ed alle applicazioni di controllo del movimento, che garantisce la connettività wireless più affidabile per milioni di sensori, attuatori e dispositivi industriali in tutto il mondo.