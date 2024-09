Bahri trova accordo per maxi commessa per 9 navi cisterna

La compagnia Bahri ha firmato un accordo da 1 miliardo di dollari per l’acquisto di nove grandi navi cisterna per il trasporto di greggio

La National Shipping Co. dell’Arabia Saudita ha firmato un accordo da 1 miliardo di dollari per l’acquisto di nove grandi navi cisterna per il trasporto di greggio, nell’ambito della modernizzazione della sua flotta.

L’accordo è stato stipulato con la Capital Maritime and Trading Corp. con sede in Grecia e la consegna delle navi è prevista in più lotti entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, ha affermato l’azienda, nota anche come Bahri.

L’acquisto sarà finanziato tramite un mix di linee di credito bancarie e risorse di cassa interne: il 10 percento del pagamento totale sarà effettuato in anticipo e il restante 90 percento alla consegna.

Questo accordo è in linea con il ruolo di Bahri nel sostenere la Vision 2030 dell’Arabia Saudita, che mira a fare del Regno un polo logistico chiave in tre continenti.

“L’operazione modernizzerà la flotta di Bahri, in particolare la sua unità commerciale Oil Transport che attualmente gestisce una flotta di 40 VLCC, e le consentirà di semplificare il processo di eliminazione graduale delle navi più vecchie nella sua flotta in futuro”, ha affermato la compagnia di navigazione.

Ha aggiunto: “L’operazione migliorerà la competitività della flotta della business unit Bahri Oil Transport poiché le moderne, eco-scrubber e convenienti VLCC aumenteranno sia i ricavi che la redditività”.

Bahri ha inoltre osservato che le nove VLCC sono state costruite in Corea del Sud e hanno un’età media di 5,9 anni. Questi vettori sono inoltre dotati di caratteristiche di elevata efficienza energetica e basse emissioni per ridurre al minimo l’impatto ambientale.