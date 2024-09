Viareggio, investe e uccide il ladro che le ha rubato la borsa: arrestata una donna

Una donna di 65 anni è stata arrestata a Viareggio per omicidio volontario: ha investito e ucciso il ladro che le aveva rubato la borsa poco prima in strada

Dopo aver subito uno scippo, ha inseguito il ladro con l’auto e lo ha investito, uccidendolo. È accaduto la notte tra domenica e lunedì a Viareggio, in provincia di Lucca, e ora una donna è stata arrestata per omicidio volontario. L’uomo deceduto è un 47enne algerino, Malkoun Said: la donna lo ha schiacciato con l’auto contro la vetrina di un negozio in via Coppini, la principale strada della Darsena. La vetrina è andata completamente in frantumi. L’investimento è documentato da un video delle telecamere di sicurezza, rilanciato dall’emittente Canale 50. La donna che era alla guida dell’auto, Cinzia Dal Pino, è stata sottoposta nella giornata di ieri a fermo di indiziato di delitto: oggi comparirà in Tribunale per la convalida. Ha 65 anni ed è piuttosto conosciuta a Viareggio anche perchè titolare di uno stabilimento balneare (il Bagno Milano). Quando ieri la Polizia ha bussato a casa sua, dopo averla individuata grazie alle immagini delle telecamere, ha cercato di difendersi, spiegando di essere stata derubata.

Il 47enne è stato trovato a terra, vicino alle vetrina della ditta Cantalupi electric systems, in fin di vita, da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. È arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, in condizioni disperate. Inizialmente è stato rianimato, ma la mattina di lunedì è morto.

Prima di essere investito, ha ricostruito la Polizia, il 47enne aveva aggredito la donna e le aveva rubato la borsa. La donna, poco dopo, lo avrebbe inseguito con l’auto e investito, salendo sul marciapiede e schiacciandolo contro la vetrina. Nel video si vede l’auto bianca che investe lo straniero, sembra più di una volta, e poi si vede la donna scendere.