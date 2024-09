Test di Medicina 2024: le graduatorie sono disponibili online

Test di Medicina, online le graduatorie nazionali ma il sito va in tilt per ore. Gli studenti comunque conoscono già il proprio risultato perché i punteggi sono stati pubblicati

L’attesa per gli aspiranti camici bianchi è finita. Oggi è il giorno dell’uscita delle graduatorie per chi ha sostenuto il Test di Medicina (Tolc Med 2024) il 28 maggio e il 30 luglio. Per vedere il risultato del test basta collegarsi all’apposito sito del ministero dell’Università e della ricerca: Universitaly. Forse per la mole delle persone che da stamattina cercavano di entrare, il sito è andato in crash per diverse ore. “Ma possibile che non si riesce ad accedere?”, si legge. E anche: “Che vergogna, che schifezza di paese. Oggi vale pure come giorno di immatricolazione e non posso sapere niente“, “Fino alle 9,20 non era stato pubblicato nulla, ora si è scatenato l’inferno, sono 30′ che il sito è inaccessibile, server sovraccarichi. Aspettiamo, questa notte alla fine si riuscirà ad entrare”, “Comunque è una vergogna… da due ore e non si riesce ad accedere“.

Gli studenti conoscono già il proprio risultato perchè i punteggi sono stati pubblicati nelle scorse settimane all’interno dell’area riservata su Cineca, ma solo oggi possono scoprire la posizione nella graduatoria nazionale per accedere alle Facoltà di Medicina. A determinare l’ammissione, infatti, non è il punteggio in sé ma la posizione in graduatoria. Per entrare in graduatoria è necessario aver ottenuto almeno 20 punti su 90. Sui social alcuni utenti scrivono: “A quanto pare il punteggio minimo per medicina è 77.9“, “Il punteggio minimo sembrerebbe tra 77/78“. Il punteggio minimo cambia da regione a regione.

COME CAPIRE IL RISULTATO DELLA GRADUATORIA

Assegnato: il candidato rientra tra i posti utili nella sua prima scelta e si deve immatricolare entro quattro giorni. Prenotato: il candidato non rientra nei posti della prima preferenza utile ma risulta prenotato per una scelta successiva. In Attesa: le sedi che il candidato ha selezionato tra le preferenze hanno già distribuito i posti ma, avendo un punteggio utile, si resta in attesa di un posto in una sede di Medicina e Odontoiatria. Fine posti: tutti i posti sono stati assegnati prima di raggiungere la posizione in graduatoria.

Ad eccezione degli studenti assegnati e di quelli prenotati, tutti gli altri candidati devono attendere gli scorrimenti di graduatoria. È importante non dimenticare di confermare il proprio interesse a restare in graduatoria entro cinque giorni dalla pubblicazione dello scorrimento. Il 18 settembre il CINECA procederà alla pubblicazione dello scorrimento di graduatoria.