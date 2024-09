Tempo di rientri a scuola e a lavoro: Matt lancia i nuovi integratori

Gli integratori Matt a base di Pappa Reale, Ginseng e Polline aiutano a ritrovare la giusta carica mentale e il corretto equilibrio, per affrontare al meglio la ripartenza

Il rientro a lavoro può essere spesso causa di ansia e stress. Gli integratori Matt a base di Pappa Reale, Ginseng e Polline aiutano a ritrovare la giusta carica mentale e il corretto equilibrio, per affrontare al meglio questo delicato periodo di ripartenza.

– Matt Pappa Reale Ginseng Polline

Tonico fisico e mentale, La Pappa Reale è il principale nutrimento delle api regine, che permette loro di vivere più a lungo rispetto alle altre api. Il Ginseng è una delle piante più conosciute in Cina: è dotato di effetti tonico-adattogeni e, grazie alla ricchezza dei suoi principi vegetali, è utile in presenza di stanchezza fisica e mentale. Il Polline, ricco di principi nutritivi, completa la formulazione del prodotto.

– Matt Ginseng Alta Concentrazione

Ginseng alta concentrazione di Matt è un integratore alimentare a base di Ginseng estratto standardizzato in ginsenosidi con proprietà tonico adattogene, utile in presenza di stanchezza fisica e mentale. Il Ginseng è noto nella millenaria tradizione orientale per il suo ineguagliabile potere tonico-adattogeno. L’utilizzo in toto della sua radice consente di sfruttare al meglio i principi vegetali in esso contenuti.

– Matt Pappa Reale Fresca

La Pappa Reale è il principale nutrimento delle api regine, che permette loro di vivere molto più a lungo rispetto alle altri api. Sostanza naturale, ricca di importanti elementi nutritivi, è utile all’alimentazione di tutti, anche per i bambini in età scolare e per gli anziani. Ogni flaconcino contiene 800 mg di Pappa Reale Fresca.

