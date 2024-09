Paralimpiadi: Petrillo al Times attacca JK Rowling

Paralimpiadi, Petrillo al Times: “JK Rowling non sa niente di me, si preoccupa solo che non usi il bagno delle donne. A Parigi era la vita perfetta”

“JK Rowling è preoccupata solo del fatto che io usi il bagno delle donne, ma non sa nulla di me”, Valentina Petrillo, la velocista trans napoletana di 51 anni che ha dato “scandalo” per la sua partecipazione alle Paralimpiadi parla in esclusiva al Times. Dice che a Parigi “era la vita perfetta. Era bellissima. Sono stata accolta da tutti. Fuori, so che non sarà la stessa cosa”.

Secondo lei le critiche sono radicate nel pregiudizio e nella transfobia: “Dal 2015, quando il Cio ha aperto le Olimpiadi alle persone transgender, c’è stata solo una persona che ha gareggiato, Laurel Hubbard, (una sollevatrice di pesi dalla Nuova Zelanda). E c’è stata solo una persona apertamente transgender che ha partecipato alle Paralimpiadi, io. Quindi tutta questa paura che le persone trans possano distruggere il mondo dello sport femminile in realtà non esiste. La gente diceva che molti uomini sarebbero andati a gareggiare come donne solo per vincere, ma questo non è successo affatto. È solo transfobia”.

Quando aveva 14 anni le fu stata diagnosticata la malattia di Stargardt, una rara malattia ereditaria degli occhi senza cura che ha lasciato delle aree scure permanenti al centro del campo oculare. “Sentivo i miei genitori piangere. Era molto difficile”. E’ tornata a correre a livello agonistico solo a 41 anni. Inclinando la testa, riesce a distinguere le linee della pista a pochi metri dai suoi piedi e segna un punto di riferimento parallelo prima dell’inizio di ogni gara per riconoscere dove si trova il traguardo. Ha vinto 11 titoli nazionali nella categoria maschile T12 nel giro di tre anni. Nel 2017 ha deciso di confessare alla moglie: “Avevo sempre detto che era un segreto che avrei tenuto fino alla tomba. Significava distruggere tutto ciò che avevo creato. È stato molto doloroso. Abbiamo visto insieme uno psicologo sessuale. Dopo quattro mesi, hanno detto che avevo una disforia di genere. L’omosessualità è stata rimossa dalla Classificazione Internazionale delle Malattie dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990, ma essere transgender è considerato un disturbo mentale. Non è bello”

Petrillo racconta la sua trasformazione ormonale: “L’inizio è devastante. Ho preso 10 chili nel primo mese. Il mio metabolismo è cambiato completamente. Nel primo anno, il mio petto è cresciuto e, mentalmente, tutto era diverso. Ho iniziato ad avere una sensibilità molto maggiore. La più piccola cosa mi faceva venire voglia di piangere”. Dopo sei mesi di trattamento, Petrillo aveva perso più di dieci secondi nei 400 metri e circa 2,5 secondi nei 200 metri, i due eventi in cui ha raggiunto le semifinali a Parigi, ma considerava che fosse un sacrificio necessario: “Meglio essere una donna lenta e felice che un uomo veloce e infelice”.