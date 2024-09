Online “Italia 25”, il disco d’esordio di Oh!

ITALIA 25 di Oh! è un Ep di quattro brani registrati da Daniel Grego con Sergio Orso, Luca Martelli, Nicola Traversa, Augusto Dalle Aste e Marco Testadifuoco

Enrico Teno Cappozzo, se vivi tra Vicenza, Treviso o Padova, e apprezzi la musica alternativa, lo conosci sicuramente. Magari ci avrai fatto amicizia sopra un palco, al chiosco del festival, alla stamperia La Scatola Nera o mentre organizzava qualsiasi cosa con la stessa passione e testardaggine di sempre.

Magro come un chiodo ma tutto nervo Teno, a forza di portare pesi ben più consistenti dei suoi 50 chili e di travasare bile ad ogni nuovo governo, perché uno libero come lui non può accettare alcun compromesso, te ne rendi conto sin dal primo sguardo.

Se vivi tra Vicenza, Treviso o Padova, non puoi non volergli bene, perché passano anche gli anni, le mode, la musica cambia, ma lui è sempre dannatamente a cantare del marcio di questo paese, degli arraffoni, dei giochi di potere che divorano sempre ed inesorabilmente gli ultimi. E Teno non la manda a dire, disperato e incazzato come sempre, spesso con l’aiuto dei tanti compagni di avventure che nel tempo ha conosciuto, da Giorgio Canali ai Rossofuoco, passando per iMelt e per metà della scena alternativa veneta ed emiliana.

Teno è tornato, adesso si chiama OH!, ha dei nuovi musicisti che talvolta lo seguiranno sul palco, talvolta invece sarà insieme a qualcun altro, magari pescato pochi minuti prima di suonare, magari, chi lo sa, sarai proprio tu che leggi.

Ma solo se abiti tra Vicenza, Treviso o Padova, perché Teno è un eroe italiano, ma di una Italia che non lo conosce, un artista rimastone, come dicono qua, rimasto indietro a quando la musica era un’esigenza e serviva come l’aria.

Ma attenti che al prossimo live vi viene a prendere dalle ultime file e vi dà la sveglia con una scarica elettrica.

“Questo primo EP di OH! è ispirato all’esperimento UNIVERSO 25 che negli anni ’70 ha dimostrato che la nostra società è destinata al collasso”.

(Enrico Teno Cappozzo)

ITALIA 25 è un Ep di quattro brani registrati da Daniel Grego con Sergio Orso, Luca Martelli, Nicola Traversa, Augusto Dalle Aste e Marco Testadifuoco.

ITALIA 25 esce in unico formato in Vinile per Dischi Soviet Studio.

ITALIA 25 è stata interamente scritto da Enrico Cappozzo.

Registrato, mixata e masterizzata da Daniel Grego presso Mal De Testa Recording Studio di Tombolo (PD).

Artwork di Davide Scapin.

OH!: Enrico Cappozzo (voce, chitarra acustica)