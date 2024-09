Nella notte su Rai 2 torna “La fisica dell’amore”

Su Rai 2 torna il professor Schettini con “La fisica dell’amore”. Ospiti della prima puntata Piero Chiambretti, Elettra Lamborghini, Ema Stokholma, Benedetta Rossi e Tommaso Marini

Al via la nuova stagione della ‘’Fisica dell’Amore’’, in onda da martedì 10 settembre alle 23.25 su Rai 2, che segna anche il ritorno televisivo del professor Vincenzo Schettini. Anche in questa edizione, l’amato volto del web racconterà la scienza, partendo dai suoi iconici esperimenti di fisica per poi arrivare a un parallelo con i sentimenti umani. Il tutto passando per diversi ospiti che si avvicendano nella sua “aula televisiva” e che affronteranno, a loro insaputa, interrogazioni, esperimenti e riflessioni sulla scuola e sulla vita in generale. Nel primo appuntamento saranno cinque i nuovi “ospiti – studenti’’ che varcheranno la soglia della classe televisiva per eccellenza ovvero il conduttore televisivo Piero Chiambretti, la cantante Elettra Lamborghini che canterà anche il suo nuovo singolo ‘’Dire, Fare, Baciare’’, la conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma, l’influencer e conduttrice Benedetta Rossi e il campione olimpico Tommaso Marini.

La puntata avrà come tema conduttore quello degli ‘’inizi’’. Inizi che significano partenze ma anche ripartenze, nella vita scolastica e privata. Gli ospiti ricorderanno aneddoti della loro esperienza scolastica, ma soffermeranno il loro racconto proprio sul tema di puntata. Non mancherà, anche per questa nuova stagione, la “lavagnatta” finale sulla quale il professor Schettini annoterà tre spunti di riflessione che riassumeranno le tre parole chiave emerse durante la discussione con gli ospiti sul tema di puntata. Tra il pubblico, integralmente composta da ragazze e ragazzi, si raccoglieranno testimonianze ne “Il momento del coraggio’’. A fare da contrappunto musicale interverrà il giovane pianista Angelo Santirocco. Anche il pubblico da casa sarà chiamato a dire la propria utilizzando l’hastag #lafisicadellamore per commentare l’evoluzione della puntata sulle piattaforme social.

“La fisica dell’amore” è un programma di Annalisa Montaldo e Vincenzo Schettini e di Luca Masci, Martino Migli, con la collaborazione di Gabriele Di Marzo, Capo Progetto Daniela Attilini, scena di Patrizia Cescon, regia Flavia Unfer.