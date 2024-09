Nations League: l’Italia batte anche Israele ma è bufera sui tifosi azzurri

Italia a punteggio pieno dopo le prime due uscite di Nations League: superato anche Israele. Bufera per la protesta dei tifosi italiani durante l’inno nazionale israeliano

Bis Italia. Bella nel 3-1 in Francia, pratica nel 2-1 a Budapest contro Israele. Due vittorie nelle prime due uscite di Nations League che hanno proiettato gli azzurri da soli in testa al girone. La delusione degli Europei sembra alle spalle, e anche se non è ancora il tempo di esaltarsi il nuovo corso è iniziato senza incertezze. Anzi, con alcune certezze, prima tra tutti Frattesi, ancora decisivo. Ma anche i suoi compagni di centrocampo Ricci e Tonali. “Abbiamo fatto il nostro, e in maniera splendida – ha commentato Luciano Spalletti – . Abbiamo superato le insidie che potevano esserci in questa sfida, tra la stanchezza e il rischio di sbagliare l’approccio. I ragazzi invece sono stati bravi, non si sono mai scomposti e hanno aspettato il momento giusto per colpire. E’ stata una Italia non matura ma maturissima”.

LA PARTITA

Donnarumma a parte, Spalletti in questa seconda gara ha cambiato l’Italia per metà: 5 novità su 10 rispetto alla sfida con la Francia, ovvero Gatti e Buongiorno in difesa, Bellanova esterno destro di centrocampo e in attacco la coppia Raspadori-Kean. Niente inizio shock con gol presi dopo pochi secondi, ma certo gli azzurri sono apparsi in difficoltà davanti al pressing di Israele. Con il passare dei minuti, però, hanno guadagnato campo, venendo fuori e arrivando dalle parti della porta avversaria con un sinistro di Dimarco finito di poco alto e un pallone velenoso messo in area da Bastoni su cui Frattesi non è arrivato per un soffio. E poi un destro potente di Bellanova che però non ha inquadrato la porta. Niente di eccezionale, ma l’Italia ha mostrato di volere essere padrona del campo, lasciando agli avversari solo una iniziativa di Solomon terminata con un tiro a giro fuori bersaglio. A sbloccare la partita è stato il solito Frattesi, che al 38′ si è esibito nel piatto forte della casa, l’inserimento, spingendo in rete di cuore (tocco con la parte sinistra del petto) un cross teso di Dimarco. Per il centrocampista, miglior marcatore dell’Italia di Spalletti, è stato il sesto gol. Nuovamente lui ‘l’attaccante’ più pericoloso all’inizio del secondo tempo, con il portiere di Israele stavolta a murare il possibile 2-0. Gli azzurri si sono poi un po’ spenti, lasciando l’iniziativa agli avversari, pericolosi in un paio di occasioni. Puniti, però, nel loro momento migliore: il pressing del solito Frattesi ha permesso infatti all’Italia di recuperare un pallone trasformato da Kean nella rete che ha chiuso la gara. L’ultimo suo gol in azzurro risaliva a tre anni fa. Vittoria in ghiaccio, peccato solo per il 2-1 preso al 90esimo sotto il diluvio. Appuntamento alle sfide del mese prossimo: con il Belgio (battuto dalla Francia in questo secondo turno) e ancora contro Israele.

IL GRUPPO

L’Italia è nel gruppo 2 della Lega A della Nations League con appunto Francia, Belgio e Israele. A superare la fase a gironi saranno le prime e le seconde classificate di ogni girone (non più solo le prime come nelle precedenti edizioni). Di conseguenza, con 8 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, la nuova Nations League prevede i quarti di finale prima delle ‘Finals’. Le quarte classificate delle Leghe A retrocedono direttamente nelle Leghe B. Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, invece, disputeranno gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno.

GRUPPI DELLA LEGA A DELLA UEFA NATIONS LEAGUE 2024/25

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia; Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele; Gruppo 3: Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia ed Erzegovina; Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia. LE GARE DELL’ITALIA Francia-Italia 1-3 Israele-Italia 1-2 10 ottobre: Italia-Belgio (ore 20.45 stadio Olimpico, Roma); 14 ottobre: Italia-Israele (ore 20.45 stadio Friuli, Udine); 14 novembre: Belgio-Italia (ore 20.45 stadio Re Baldovino, Bruxelles); 17 novembre: Italia-Francia (ore 20.45 stadio Giuseppe Meazza, Milano).

LA CLASSIFICA: Italia 6 punti; Francia e Belgio 3; Israele 0.

LE ALTRE DATE Sorteggio spareggi: novembre 2024; Spareggi fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025; Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025; Fase finale: 4-8 giugno 2025.

LA PROTESTA DEI TIFOSI AZZURRI

Voltati di spalle durante l’inno nazionale israeliano. Alla Ferenc Puskas Arena di Budapest, clamorosa protesta di alcuni tifosi italiani durante la partita di Nations League tra Israele e la nazionale di Spalletti. Sugli spalti uno striscione con scritto: “Libertà per i ragazzi con i tricolori”. L’Israele gioca in Ungheria a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.

ANTONIOZZI: DASPO PER TIFOSI ITALIANI PER INNO ISRAELE

“Questi tifosi che hanno voltato le spalle durante l’inno di Israele non sanno che sei milioni di ebrei sono stati massacrati dai nazisti. Sono gli stessi che hanno intonato cori antisemiti. Chiedo a Gravina che vengono identificati e segnalati alle prefetture competenti affinché siano colpiti da Daspo. Chiedo scusa da italiano ad Israele”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

DI BATTISTA: HANNO FATTO BENE

“I tifosi italiani hanno dato le spalle all’inno di Israele. Hanno fatto bene. Israele da decenni occupa le terre dei palestinesi. Israele pratica apartheid. Israele sta compiendo pulizia etnica in Palestina. Israele è il peggior Stato terrorista al mondo”. Lo scrive su facebook l’ex M5s Alessandro Di Battista.