Mahmood ottiene il quinto disco di platino per “Tuta Gold”

Il singolo “Tuta Gold” di Mahmood ottiene il quinto disco di platino. Il cantautore ora si prepara al tour nei palasport in programma ad ottobre

“Tuta Gold” di Mahmood continua il suo successo e conquista oggi il quinto disco di platino. Il singolo, nominato il più venduto nel primo semestre del 2024, conta oltre 360 milioni di stream globali su tutte le piattaforme.

Il brano ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila e ha raccolto grandi successi anche all’estero: nella settimana di uscita ha infatti debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius.

Questo nuovo risultato arriva dopo il disco di platino per il singolo “RA TA TA” – uno protagonisti dell’estate musicale con 130 milioni di stream -, l’esibizione al LadyLand Festival di New York e la conclusione del Summer Tour nei festival estivi italiani.

IL TOUR NEI PALASPORT

Cresce intanto l’attesa per la tournée nei palasport – prodotta da Friends & Partners – a cui si aggiungono i nuovi sold out delle date di Roma e Napoli. Il tour vedrà MAHMOOD esibirsi al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) il 18 ottobre 2024 (data zero), all’Unipol Forum di Milano il 21 (andato sold out in solo 24 ore) e 22 ottobre 2024, al Nelson Mandela Forum di Firenze il 25 ottobre 2024, al Palazzo dello Sport di Roma il 27 ottobre 2024 (sold out) e al Palapartenope di Napoli il 31 ottobre 2024 (sold out).

Sarà una nuova occasione per ascoltare dal vivo anche il nuovo disco “Nei letti degli altri”, uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, con tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “Personale” con Geolier (disco d’oro), “Overdose” e “Sempre/Jamais” con la cantante belga Angèle. Con più di 610 milioni di stream e certificato disco di platino, l’album ha debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato replicato anche con le copie fisiche, conquistando il #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio).

18 ottobre – Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO NUOVA DATA

21 ottobre – Milano, Unipol Forum SOLD OUT

22 ottobre – Milano, Unipol Forum

25 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

31 ottobre – Napoli, Palapartenope SOLD OUT