In liberia “Relentless. Fino all’ultimo battito” di Anne L. Evans

«Quando la rivide per la prima volta dopo due anni, comprese che non era cambiato nulla. Ciò che aveva provato un tempo era ancora lì, nel profondo della sua anima. Lui era suo. Lei però era così fragile e spenta . Doveva riconquistarla, ma anche aiutarla. L’aveva persa troppe volte per perderla ancora.»

La vita di Ophelia è all’apparenza perfetta. Ex ballerina di danza classica, bellissima e ricca, è figlia dell’avvocato penalista più famoso di New York e frequenta l’ultimo anno alla St. George High School. Da quando tre anni prima la madre è venuta a mancare, però, la sofferenza che l’ha travolta è diventata quasi impossibile da sopportare. Ophelia si ritira in giornate di solitudine e indifferenza, entrando in una spirale di dipendenze e depressione in cui farsi del male sembra l’unico modo per sentire meno dolore. Ma guarire le ferite con altra sofferenza non può aiutarla a lasciarsi quel passato turbolento alle spalle. Tutto cambia il giorno in cui ritrova Dimitri, il ragazzo conosciuto qualche anno prima tra i banchi di scuola, che non ha mai dimenticato. Lui è diverso dagli altri; Ophelia sente di essere indissolubilmente legata a lui ma i suoi sentimenti non sono ricambiati. O almeno così crede. D’altronde, i loro mondi sono agli antipodi, ma forse l’amore è l’unica arma per salvarli e riempire il vuoto che si portano dentro.