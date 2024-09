In Any Case lancia i nuovi beauty set sostenibili per l’autunno

In Any Case propone due set ideali composti da mini-size di qualità e sostenibili da portare sempre con te: Urban e Wanderlust

Settembre è arrivato: torniamo tutti alla nostra routine e alle nostre attività quotidiane tra lavoro, attività fisica, tempo libero e ancora qualche weekend fuori porta. Il rientro può essere stressante sia per noi ma anche per la nostra pelle: per questo è fondamentale avere sempre con sé i prodotti giusti per viso, corpo e capelli…e perché no, anche per prolungare la tintarella e dare luminosità alla pelle!

In Any Case propone due set ideali composti da mini-size di qualità e sostenibili da portare sempre con te: Urban e Wanderlust . Un vero e proprio concentrato di bellezza eco-friendly: prodotti naturali, vegani e cruelty-free che rispetteranno la tua pelle e il nostro Pianeta. E non è tutto! I flaconi sono leak proof , quindi niente più sorprese sgradite come vestiti e accessori macchiati.

Gli alleati perfetti per gli amanti dello sport o semplicemente per chi ama affrontare la giornata con un tocco di stile e praticità! Ogni beauty case è dotato di tutto il necessario per essere sempre pronto, sia che tu stia preparando la valigia per un weekend fuori porta, la borsa per l’ufficio o la palestra, oppure sistemando lo zaino per una nuova avventura… Con In Any Case, la tua bellezza è sempre a portata di mano!

BELLEZZA SOSTENIBILE: IN ANY CASE PENSA A TUTTO PER UN PIANETA PIÙ VERDE!

Dagli ingredienti, al packaging, ai flaconi, fino alla filiera e la produzione : è tutto attentamente pensato e studiato con cura per la salvaguardia del nostro Pianeta. In Any Case vuole dare vita al miglior prodotto possibile in termini di qualità, usabilità e comodità e con il minor impatto ambientale possibile: tutte le formulazioni dei prodotti sono realizzate con materie prime naturali, vegane e cruelty free e i beauty case sono fatti di poliuretano termoplastico riciclato (TPU). I flaconi, invece, sono realizzati in bioplastica 100% riciclabile e rinnovabile certificata I’m Green™ , ottenuta dalla canna da zucchero .

Ma anche l’imballaggio vuole la sua parte: grazie alla partnership con Mov o , il primo sistema in Italia di imballaggi riutilizzabili e spedizioni circolari, ogni spedizione avviene in modo sostenibile. Ogni imballaggio è riutilizzabile fino a 20 volte . Una volta ricevuto il proprio acquisto, basta richiudere l’imballaggio a forma di busta e inserirlo nella cassetta delle poste più vicina… Movo si occuperà del resto!

URBAN O WONDERLUST: I BEAUTY CASE MUST HAVE DA PORTARE SEMPRE CON TE!

Due diversi formati che si adattano alla dinamicità e diversità del mondo moderno: Urban è il beauty set più piccolo pensato per la vita di tutti i giorni, l’ufficio o i viaggi brevi; Wanderlust invece, è il set più grande, perfetto da portare in palestra o ideale per viaggi più lunghi.

Tutti e due i formati hanno al loro interno sette prodotti mini-size : shampoo, balsamo, bagnoschiuma, detergente viso, crema viso, crema corpo e crema mani, tutti con un formato che è anche conforme alle norme per l’imbarco e i controlli di sicurezza.

La profumazione è uguale per ogni prodotto ed è unisex: note di testa travolgenti di arancia dolce, prugna Mirabelle e cocco, un cuore di gelsomino, fiori di mandorlo e gardenia e, in chiusura, un fondo di bacche di vaniglia, mandorla dolce, sandalo cremoso, cedro e muschio…il tutto 100% naturale.