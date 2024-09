Fuori “Sogno d’estate”, l’ottavo singolo degli Amish

Fuori “Sogno d’Estate”, ottavo singolo degli Amish. Il gruppo siciliano festeggia con questo inedito un anno trascorso dalla Reunion dopo 30 anni di assenza dalla scena musicale

A un anno esatto dalla loro emozionante reunion dopo 30 anni di assenza dalle scene musicali, la band siciliana degli Amish lancia l’ottavo singolo: “Sogno d’estate”. Questo brano speciale, scritto dal tastierista Giovanni Giuffrida agli inizi degli anni Novanta, è stato riadattato e modificato per rappresentare il percorso e le esperienze di ciascun membro della band nel corso di questi decenni.

“Sogno d’estate” nasce nel 1993, un periodo in cui gli Amish si esibivano all’aperto davanti a migliaia di persone, catturando i cuori di un’intera generazione. Ripreso quest’anno in occasione della reunion, il brano riflette la nostalgia e l’evoluzione dei membri del gruppo, raccontando la storia personale e collettiva di Salvo Longo, Emanuele Bella e Giovanni Giuffrida.

Salvo Longo, il cantante della band, narra di come, dopo l’esperienza con gli Amish, avesse deciso di appendere la chitarra al chiodo, mantenendo sempre la speranza che un giorno sarebbe tornata tra le sue mani. Emanuele Bella, il batterista, condivide come l’amore nato durante il periodo degli Amish si sia trasformato in una vita condivisa con la sua ragazza, ora sua moglie e madre dei suoi figli. Giovanni Giuffrida, il tastierista, confessa che, nonostante il tempo passato, non ha mai perso con il suo piano la voglia di scrivere canzoni capaci di toccare il cuore.

Il brano è un vero e proprio “sogno d’estate” che tutti gli Amish condividono: la visione di giovani ragazze azzurre che cantano in coro durante i loro concerti, proprio come accadeva negli anni Novanta.

Il video clip

Il video musicale che accompagna “Sogno d’estate” è un capolavoro visivo, un sapiente montaggio biografico in “style poster cartoon” dove i membri della band catanese si muovono in un disegno colorato pieno di note e poesia, evocando un mood che riporta l’ascoltatore agli anni Sessanta. La clip si conclude con uno spezzone di video originale del 1993, girato al Castellana Park di Marina di Ragusa, all’epoca il più grande parco acquatico del sud Italia, in cui gli Amish chiudevano i loro concerti con una travolgente esecuzione di “Albachiara” di Vasco Rossi.

La realizzazione del videoclip ha coinvolto l’utilizzo di spezzoni video e audio originali delle esibizioni del 1993 recuperati da una vecchia VHS, offrendo una connessione autentica tra passato e presente.

Credits:

Voce e Chitarra: Salvo Longo

Voce e Batteria: Emanuele Bella

Voce, Tastiere e Arrangiamenti: Giovanni Giuffrida

Cori: Valentina Musinu ed Ezio Citelli

Registrazione voci Salvo Longo e Emanuele Bella: Giovanni Scandura

Sound Engineer: Dario Giuffrida

Video: Aurora Studio

Produzione: Amish The Reunion 2023

“Sogno d’estate” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Gli Amish invitano tutti i loro fan, vecchi e nuovi, a unirsi a loro in questo viaggio nostalgico e pieno di emozioni, celebrando un anno di reunion e guardando con entusiasmo verso il futuro.

Sogno d’Estate videoclip su You Tube: https://youtu.be/NjSFJo95Awc

Sogno d’Estate su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/030udPYX17sK4sa5oXcHth