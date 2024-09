Aumenta l’utile di HD Hyundai Marine nel primo semestre 2024

HD Hyundai Marine Solution Co. ha registrato il margine di profitto operativo più alto di sempre nell’industria marittima della Corea del Sud nella prima metà di quest’anno

HD Hyundai Marine Solution Co., un’azienda di produzione di componenti per navi e servizi post-vendita, ha registrato il margine di profitto operativo più alto di sempre nell’industria marittima della Corea del Sud nella prima metà di quest’anno. I profitti record derivano dalla crescente domanda di motori ecocompatibili in linea con le severe normative sulle basse emissioni, secondo KED Global.

Il margine operativo di HD Hyundai Marine Solution, società affiliata del più grande costruttore navale al mondo HD Hyundai Heavy Industries Co., ha raggiunto il 14,9% alla fine di giugno di quest’anno.

Nei primi sei mesi del 2024 ha realizzato un utile operativo di 122,4 miliardi di won (91 milioni di dollari) su vendite pari a 820,8 miliardi di won.

Il margine ha rappresentato un aumento di 0,08 punti percentuali rispetto al 14,1% dell’anno precedente. Ciò è stato notevolmente superiore al 4,4% per HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., la holding intermedia di HD Hyundai Co. al vertice della struttura proprietaria del gruppo di costruzioni navali.

Gli ordini di modifica delle navi sono aumentati da quando l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha stabilito delle linee guida, in vigore dal 2023, per ridurre le emissioni di carbonio delle spedizioni internazionali di almeno il 40% entro il 2030.

HD Hyundai Marine è un fornitore esclusivo di motori per imbarcazioni e servizi post-vendita, tra cui la modifica delle navi, dei suoi costruttori navali affiliati come HD Hyundai Heavy Industries Co. e HD Hyundai Mipo Co. che hanno costruito il 36% dei grandi motori per navi del mondo l’anno scorso. Fornisce servizi post-vendita fino a 25 anni dopo la consegna della nave.

La divisione di HD Hyundai Marine che modifica i motori a doppio combustibile ha registrato un balzo del 29%, raggiungendo i 38,3 miliardi di won di fatturato nel secondo trimestre conclusosi a giugno rispetto all’anno precedente.