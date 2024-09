Almo Ferrari debutta con il singolo “If You Can’t Do Without It”

Dopo un intenso lavoro da parte dell’artista è finalmente out “If You Can’t Do Without It” il primo brano di Almo Ferrari

Dopo un intenso lavoro da parte dell’artista è finalmente out “If You Can’t Do Without It” il primo brano di Almo Ferrari. l brano rock è strutturato in maniera originale e ben equilibrato con la chitarra protagonista e note melodiche che rendono il brano piacevole e non scontato.E’ il primo brano figlio di una creativita’ sempre vulcanica che riservera’ sicuramente altre novita’ a breve.

Biografia

Ha cominciato a studiare il pianoforte a 10 anni. Nel 1986 riesce ad entrare nella scuola di musica di Carrara. Purtroppo nell’anno 1990 (l’anno dopo aver conseguito l’attestato di teoria e solfeggio presso il conservatorio statale “N. Paganini” di La Spezia) ha avuto un incidente alla mano destra. Ripresi gli studi per preparare il 5° anno di pianoforte la mano non sopportava le ore di studio necessarie per la preparazione.

Questo evento cambia la scelta musicale dell’artista portandolo piu’ verso uno stile rock.Nel tempo arrichisce la sua esperienza con lo studio della chitarra elettrica con la quale compone oggi le sue opere