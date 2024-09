Al via l’edizione autunnale di Temptation Island: ecco tutte le coppie

Stasera su Canale 5 l’edizione ‘autunnale’ del reality Temptation Island, in cui sette coppie faranno un ‘viaggio nei sentimenti’ per decidere se restare insieme o lasciarsi

Non è neanche finita la (seguitissima) stagione estiva che già si riparte: prima puntata, questa sera, per la prima edizione ‘autunnale’ di Temptation Island, il reality che mette alla prova i sentimenti dei fidanzati, facendo loro vivere per tre settimane separati l’uno dall’altra, in un meraviglioso resort in Sardegna, a stretto contatto con 13 aitanti tentatori e 13 affascinanti tentatrici. Durante il periodo di ‘separazione’ a fidanzati e fidanzate, seduti intorno a un falò, verranno mostrati i rispettivi video del partner alle prese con la vicinanza di tentatori e tentatrici. Alla fine dei 21 giorni, arrivano poi i falò di confronto, dove le coppie dovranno decidere se tornare a casa insieme o lasciarsi e uscire dal gioco separati (o magari in compagnia di un tentatore o una tentatrice). Come da tradizione, la location della trasmissione è il lussuoso Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in Sardegna.

L’appuntamento con la prima puntata di questa sera è alle 21.20 su Canale 5: conduce Filippo Bisciglia, ormai volto-icona del programma.

DIANDRA E VALERIO

TITTY E ANTONIO

MIRCO E GIULIA

ANNA E ALFRED

FABIO E SARA

ALFONSO E FEDERICA

MICHELE E MILLIE

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).