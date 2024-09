Al porto di Oakland uso di energia elettrica da terra al 94%

Il porto di Oakland ha stabilito un nuovo record per l’utilizzo di energia da terra nei primi sei mesi del 2024, secondo il comunicato dell’azienda

Il porto di Oakland ha stabilito un nuovo record per l’utilizzo di energia da terra nei primi sei mesi del 2024, secondo il comunicato dell’azienda. Il tasso di navi collegate alla rete elettrica dell’Oakland Seaport è stato in media del 94% nella prima metà dell’anno. In confronto, il tasso di alimentazione da terra per tutto il 2023 è stato dell’85%. Grazie all’aumento dei plug-in per le navi a Oakland, l’aria è più pulita.

A maggio, il porto ha raggiunto un tasso record di plug-in per le navi del 99%. Il consumo di energia da terra è stato superiore al 91% dal novembre del 2023. Il porto mantiene e migliora continuamente il suo sistema di alimentazione da terra, in modo da essere pronto a fornire energia quando le navi fanno scalo.

L’Oakland Board of Port Commissioners è stato un leader chiave nel lavoro che richiede l’utilizzo dell’energia da terra. Questo vale anche per le navi che non sono tenute a collegarsi da un’agenzia di regolamentazione. Questi sforzi hanno prodotto significativi benefici in termini di qualità dell’aria a livello locale.

Il porto di Oakland continua a investire nel miglioramento dell’alimentazione da terra. Il porto prevede di installare in futuro prese di corrente mobili da terra. Sarebbe il primo porto della nazione a farlo. Questa nuova tecnologia consentirà alle navi una maggiore flessibilità per collegarsi in banchina. A volte le navi non possono allinearsi facilmente con le spine fisse esistenti per effettuare il collegamento. L’energia mobile da terra è un altro esempio di come il porto funga da innovatore tecnologico nella riduzione delle emissioni delle operazioni marittime.