Su Rai 3 riparte “Elisir”: si parla di come tornare in forma dopo l’estate

Come tornare in forma dopo l’estate a “Elisir” che torna oggi su Rai 3. Altri temi, l’acufene e gli antibiotici

Nuova stagione, per “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. La prima puntata, in onda lunedì 9 settembre alle 10.30 su Rai 3, si occuperà dei valori della salute: quali sono gli esami diagnostici che non bisogna mai trascurare? Quali gli indicatori più importanti per monitorare la salute? Ad approfondire l’argomento in studio sarà il professor Claudio Borghi, direttore di Medicina Interna presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna.

A seguire, si parlerà di acufene, un disturbo dell’udito che porta a percepire un fastidioso suono nell’orecchio. Quali sono le cause all’origine dell’acufene e come affrontarlo? A rispondere sarà Corrado Borsi, professore responsabile dei Servizi di Otorinolaringoiatria all’Istituto Auxologico di Milano. Capita spesso di arrivare alla fine delle vacanze con qualche chilo di troppo: qual è la dieta ideale per rimettersi in forma ed iniziare l’anno con il peso giusto? Ne parlerà la professoressa Renata Bracale, ricercatore e docente in Nutrizione Umana all’Università del Molise. Infine, si farà chiarezza sugli antibiotici: è vero che non devono essere assunti insieme ad alcuni alimenti? Cosa accade se si interrompe la cura prima del tempo? Risponderà il professor Dario Manfellotto, direttore di Medicina Interna all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma.