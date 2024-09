Kate Middleton sui social: “Ho finito la chemioterapia”

Nella clip girata con il principe William e i loro tre figli, la principessa del Galles Kate Middleton racconta la battaglia affrontata e rivela di essere pronta a tornare ai suoi impegni pubblici

Kate Middleton torna sui social e annuncia di aver terminato le cure che l’hanno impegnata in questi ultimi mesi. A gennaio scorso la principessa del Galles era stata operata a Londra per un cancro. Ora la notizia arriva con un commovente video che la vede protagonista con il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. “Non riesco a spiegarvi che sollievo sia aver finalmente concluso la chemioterapia”, dice Kate.

“IL CANCRO UN VIAGGIO SPAVENTOSO”

“Gli ultimi nove mesi- spiega- sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita può cambiare in un istante e dobbiamo trovare il modo di navigare in acque tempestose e in strade sconosciute”. Poi rivela: “Il cancro è un viaggio complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti sta vicino”.

“Con umiltà- prosegue- ti mette anche di fronte alle tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, arriva una nuova prospettiva su tutto”. Così, “questo periodo ha ricordato a me e William di riflettere ed essere grati per le piccole ma importanti cose della vita, che spesso molti di noi danno per scontato. Semplicemente amare ed essere amati”.

Ora “fare tutto il possibile per rimanere libera dal cancro è la mia priorità”. E spiega che “nonostante sia finita la chemioterapia, il mio percorso di guarigione e pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene”.

IL RITORNO AGLI IMPEGNI PUBBLICI

Kate, poi, parla anche del progressivo ritorno agli impegni pubblici: “Non vedo l’ora di tornare a lavoro e di partecipare a qualche evento nei prossimi mesi, quando posso”.

“Nonostante quanto accaduto- aggiunge- entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita. William ed io siamo immensamente grati per il sostegno che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutte le persone che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti sono state davvero toccanti”.

A chi ancora lotta dice: “A tutti coloro che stanno continuando il proprio viaggio contro il cancro, sono con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dalle tenebre può nascere la luce, quindi lasciate che quella luce brilli intensa”.