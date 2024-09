iPhone 16 ma non solo: attesa per le novità di Apple

iPhone 16, ma non solo: oggi l’evento di Apple in cui saranno svelate tutte le novità in arrivo. L’appuntamento è alle 19, ora italiana

Al grido di “Il futuro si accende”, Apple si prepara alla giornata di annunci. Questa sera alle 19, ora italiana, andrà in scena l’evento annuale di presentazione dei nuovi prodotti. Tra questi l’atteso iPhone 16, ma non solo. Sarà possibile seguire su apple.com o sull’app Apple Tv.

I NUOVI IPHONE

Nella collezione dei nuovi iPhone imprescindibili il modello base e quello Plus con dimensione dello schermo classica, rispettivamente, di 6.1 pollici e 6.7. Entrambi dovrebbero avere il tasto Azione – già visto sul 15 Pro – e il tasto Cattura, novità che permetterà di salvare frame con più facilità. Le fotocamere dovrebbero essere rimodulate per tornare a un assetto verticale, a forma di pillola come è stato qualche anno fa. Il software sarà iOS 18. iPhone 16 e iPhone 16 Plus usciranno in vari e nuovi colori (blu, rosa, giallo, nero, bianco e viola).

Ci saranno anche gli iPhone 16 Pro e Pro Max, entrambi con un display più grande di quello attuale e con cornici più sottili. Il Max arriverà a quasi 6.9 pollici, formato più grande mai visto su un melafonino. Il Pro dovrebbe assestarsi su 6.3. Anche qui dovrebbe sbarcare il tasto Cattura e ci saranno miglioramenti nelle fotocamere. Tra le novità ovviamente iOS 18 e il colore oro/bronzo.

APPLE INTELLIGENCE

Novità delle novità è Apple Intelligence, ovvero l’intelligenza artificiale. Sarà in grado di interagire con altre app, come Foto, Messaggi e Mail, oltre che a ‘collaborare’ con Chat Gpt e migliorare Siri. Sul sito della Apple, Cupertino ha rilasciato qualche informazione: “Apple Intelligence alimenta nuovi strumenti di scrittura, che ti aiutano a trovare le parole giuste praticamente ovunque tu scriva. Con funzionalità linguistiche avanzate, è possibile riassumere un’intera lezione in pochi secondi, ottenere la versione corta di un lungo thread di gruppo e ridurre al minimo le distrazioni non necessarie con notifiche prioritarie”.

“Siri- si legge ancora- si basa su Apple Intelligence per i nuovi superpoteri. Con un design completamente nuovo, una comprensione del linguaggio più ricca e la capacità di digitare Siri ogni volta che è conveniente per te, comunicare con Siri è più naturale che mai. Dotato della consapevolezza del tuo contesto personale, della capacità di agire in e attraverso le app e la conoscenza del prodotto sulle funzionalità e le impostazioni dei tuoi dispositivi, Siri sarà in grado di aiutarti come mai prima d’ora”.

“Apple Intelligence- si legge ancora – è progettato per proteggere la tua privacy ad ogni passo. È integrato nel cuore del tuo iPhone, iPad e Mac attraverso l’elaborazione del dispositivo. Quindi è a conoscenza delle tue informazioni personali senza raccogliere le tue informazioni personali. E con l’innovativo Private Cloud Compute, Apple Intelligence può attingere a modelli più grandi basati su server, in esecuzione su silicio Apple, per gestire richieste più complesse per te proteggendo la tua privacy”.

LE ALTRE NOVITÀ

Tra le altre novità dovrebbero essere presentati anche Airpods 4 e Apple Watch Serie 10. Quest’ultimo dovrebbe essere più sottile rispetto ai suoi predecessori e avre una resistenza fino a 20 metri sott’acqua.