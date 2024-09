Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024: i vincitori della tappa pugliese

A Santa Cesarea Terme (Lecce), le gare della IV tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Gran Premio di Puglia: ecco i vincitori

Sono state disputate questo week end (6-8 settembre 2024), a Santa Cesarea Terme (Lecce), le gare della IV tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Gran Premio di Puglia, nello specchio d’acqua antistante il Porto Miggiano, che ha fatto da sfondo alle evoluzioni di oltre cento dei migliori piloti tricolori, che si sono confrontati in sfide spettacolari e dagli alti contenuti tecnici, regalando emozioni e adrenalina a tifosi e appassionati.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Hardwave A.S.D., sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica C.O.N.I., con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Santa Cesarea Terme.

Le categorie e le 19 classi che hanno gareggiato sono: Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro. Endurance F1, Endurance F2.

La mattinata di domenica 9 settembre, si è aperta con la 2° manche del Freestyle. Grande esibizione sia di Massimo Accumulo che di Roberto Mariani, quest’ultimo ha dato il meglio di sé, con una performance veramente da mondiale. Ha vinto la seconda manche e la tappa Roberto Mariani, dietro di lui al secondo posto Massimo Accumulo ed al terzo Sandro Sardelli.

A seguire sono scesi in pista i piloti della Ski F4, 10 minuti + 1 giro di gara. Partenza lanciata per questa categoria giovanile, dopo una caduta di Davide Pontecorvo che teneva la testa della gara, ha preso il comando Adriano Hirsch. I due piloti si sono battuti per tutta la manche ma Adriano Hirsch è riuscito ad avere la meglio ed a vincere sia la seconda manche che la tappa, invece Davide Pontecorvo è arrivato secondo e Denis Pilotto terzo.

E’ stata poi la volta della categoria Spark Giovanile 12/14 anni, 8 minuti + 1 giro. Nella seconda manche, Alessio Ascione ha inizialmente tenuto la testa della gara, seguito da Aurora Filiberti, dietro di lei al terzo posto Francesco Bassenghi, che poi l’ha superata passando al secondo. Questo assetto è stato tenuto per tutta la manche, che poi è stata vinta da: Alessio Ascione, secondo Francesco Bassenghi, terza Aurora Filiberti. La tappa, è stata invece vinta da Francesco Bassenghi, secondo Alessio Ascione e terza posizione per Aurora Filiberti.

La quarta gara di domenica mattina è stata disputata dalla categoria Ski Giovanile 15-18 anni 10 minuti + 1 giro. Adriano Hirsch ha inizialmente guidato la competizione, dietro di lui Massimo Cannizzo, tallonato da Adele Tomassini. Un mare molto mosso per questa competizione, Cannizzo inizialmente si è distaccato dalla Tomassini ma poi è caduto e la Tomassini lo ha sorpassato. La manche e la tappa sono state vinte da: primo posto per Adriano Hirsch, secondo per Adele Tomassini e il terzo per Massimo Cannizzo.

Nella seconda manche della Runabout F2, 12 minuti + 1 giro di gara. La partenza è stata regolare, all’inizio Giuseppe Risolo si è posizionato in testa, dietro di lui Giorgio Viscione ed al terzo posto Antonio Pontecorvo. Ma Viscione ha poi avuto la meglio su Risolo. La manche è stata vinta da Antonio Pontecorvo, secondo posto per Giuseppe Risolo e terzo per Andrea Sirocchi. Invece hanno vinto la tappa per questa categoria al primo posto Antonio Pontecorvo, al secondo Giuseppe Risolo ed al terzo Alessandro Fracasso.

Nella Ski F2- Ski Superjet, della durata di 12 minuti + 1 giro. La seconda manche e la tappa sono state vinte per la categoria Ski F2 da: prima Naomi Benini, secondo Alain Wyss, terzo Giuseppe Casarola. Per la Ski Superjet hanno vinto la manche e la tappa rispettivamente, Matteo Benini primo, secondo posto per Andy Trasmondi e terzo per Juri Tiozzo.

Nell’ Endurance F1/F2 una gara di 30 minuti + 1 giro. La seconda manche per l’Endurance F1 è stata vinta da Emanuele Masala, dietro di lui Luca Vecchiori ed al terzo posto Michele Cadei. Hanno vinto invece la tappa per questa categoria: Emanuele Masala primo, Luca Vecchiori secondo, terzo Matthias Girarldo.

Per l’Endurance F2 nella seconda manche, il podio ha visto trionfare Pierantonio Rizzardo, Gaetano Costagliola al secondo posto e Pietro Luca Polizzi al terzo: Invece i vincitori della tappa per l’F2, sono stati rispettivamente primo Pierantonio Rizzardo, Gaetano Costagliola secondo e al terzo posto Nicola De Giorgi.

Dopo un intervallo per il pranzo le gare sono riprese nel pomeriggio di domenica con la seconda manche della categoria Spark Giovanile 15-18 anni 10 minuti + 1 giro. Hanno vinto sia la seconda manche che la tappa rispettivamente: prima Ludovica Urlo, secondo Daniele Ascione e Nicole Cadei terza.

· A seguire è stata disputata la seconda manche della Ski Giovanile 12-14, una gara di 8 minuti + 1 giro. Mare increspato per questi piloti giovanissimi. Vincono rispettivamente sia la seconda manche che la tappa: primo Alessio Ascione, secondo Eros Brusadin e terzo posto per Francesco Mariani.

La 2° manche della Runabout F4 12 minuti + 1 giro, ha visto trionfare Davide Pontecorvo, seguito da Antonio Pontecorvo e da Marcantonio Oliveri. La tappa è stata invece vinta da Davide Pontecorvo, secondo Marcantonio Oliveri e al terzo posto Antonio Pontecorvo.

E’ stata poi la volta della 2° manche della Runabout F4 Femminile/F4 Novice 12 minuti + 1 giro. Nella Runabout F4 Femminile sia la seconda manche, che la tappa sono state vinte da Adele Tomassini e al secondo posto è arrivata Sofia Fochesato. Per la Runabout F4 Novice invece sono saliti sul podio sia della manche che di questa quarta tappa: Nicole Cadei prima, seconda Ludovica Urlo, terzo Alessandro Urbinati.

Nella 2° manche della Ski F1/F1 Veteran 15 minuti + 1 giro il pubblico ha potuto assistere ad un duello serrato fra due grandi piloti, Daniele Piscaglia e Matteo Benini per la prima e la seconda posizione. Inizialmente Daniele Piscaglia ha tenuto la testa della gara, tallonato da Matteo Benini e dietro di loro Andy Trasmondi. Matteo Benini nonostante i due incidenti di percorso, che lo hanno visto cadere dalla moto, è riuscito a riprendere Daniele Piscaglia ed a conquistare la testa della gara, vincendo sia la seconda manche che questa quarta tappa per la categoria Ski F1, seguito da Daniele Piscaglia e da Andy Trasmondi, rispettivamente secondo e terzo. Per la Ski F1 Veteran la seconda manche e la tappa sono state vinte da Gianfranco Oliveri, seguito da Giuseppe Casarola.

La 2° Manche della Runabout F1- F1 Veteran, 15 minuti + 1 giro, è stata la gara finale di questa IV tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024, che ha visto sfidarsi Pierpaolo Terreo con Giuseppe Greco e Davide Pontecorvo per le prime tre posizioni, dopo il ritiro di Giuseppe Greco e Davide Pontecorvo ha conquistato la seconda posizione. Per la categoria Runabout F1 la manche è stata vinta da Pierpaolo Terreo, secondo posto per Davide Pontecorvo e terzo per Manuel Reggiani. Il podio della tappa è stato conquistato invece per questa categoria da Manuel Reggiani, dietro di lui Davide Pontecorvo ed al terzo posto Giuseppe Risolo. Per la Runabout F1 Veteran la manche è stata vinta da Pierpaolo Terreo, secondo Lorenzo Benaglia e terzo posto per Giuseppe Greco. Hanno vinto invece la tappa: primo Lorenzo Benaglia, secondo Pierpaolo Terreo e terzo Giuseppe Greco.

Dopo la tappa di Santa Cesarea, la quinta ed ultima tappa sarà a Fiumicino il 21-22 settembre.

L’allestimento di tutti i campi gara è curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.