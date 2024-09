Veth nelle radio e in digitale con “Perché lo fai?”

Veth, il nuovo talento emergente della scena musicale, presenta il suo singolo di debutto intitolato “Perché lo fai?”

Veth, il nuovo talento emergente della scena musicale, presenta il suo singolo di debutto intitolato “Perché lo fai?”, una riflessione intensa e sincera sul viaggio della vita e sulla costante possibilità di scegliere la propria strada.

“Perché lo fai?” esplora temi profondi come il viaggio interiore e la libertà personale. Il brano invita gli ascoltatori a riflettere sulla propria autenticità in un mondo spesso dominato da maschere e convenzioni sociali.

Veth ci ricorda che, nonostante i vincoli e le paure, siamo sempre padroni del nostro destino e responsabili della nostra libertà; il volto dell’autenticità si trova oltre le apparenze.

In un mondo che spinge continuamente in direzioni diverse, la vera sfida è rimanere fedeli a noi stessi e alle nostre scelte.

Con un sound accattivante ed un testo profondo, “Perché lo fai?” rappresenta un invito a praticare l’autenticità quotidianamente. È un richiamo alla pratica costante della lealtà verso se stessi, anche quando le circostanze esterne sembrano deviare il nostro percorso.

Grazie al supporto del team che ha lavorato insieme a Veth, a partire dal tecnico Carlo Porrone (Orion Riggers) e alla regia di James D. Dawson, il video accompagna lo spettatore in una storia non comune, o forse più comune di quel che si pensi, condito dalla meraviglia dell’equilibrio sospeso delle performer di Fenice Show Events (Giulia Sarah Gibbon,Francesca Ferrario, Carmen Perfetto), dalla saggezza del sorriso di un clown (Paolo Dei Giudici, Ululì ASDC) e dalla forza del fuoco negli occhi del trampoliere Antonio Santangelo.

Le parole della cartomante Elisabetta Borille spingono i passi di Linda Pellicanò dentro e fuori la tenda di Big Top Monza, il Circo di Matteo Calandri e Alessandra Veronesi.

La vita può non essere tutta poetica ma la poesia non può che essere viva. Se ogni giorno fosse guidato da attimi di magia? Se dentro a quella magia si nascondesse la risposta al dubbio che affanna e opprime?

Elisabetta Borille nasce e cresce sui Colli Euganei, in provincia di Padova.

Attrice, cantautrice, performer, fuochista e trampoliera.

Sin da piccola mostra una spiccata predisposizione per il canto e la musica, avvicinandosi in tenera età allo studio del pianoforte e dell’organetto diatonico. Nel corso dell’adolescenza impara a suonare la chitarra da autodidatta, iniziando a comporre i primi brani cantautorali con i quali partecipa a concorsi nazionali: con il brano “Aria e Polvere” vince il Premio della Critica al Concorso Premio d’autore della

Città di Ghedi a Milano e il Premio Personalità Artistica al Concorso Musica Controcorrente di Roma.

Si avvicina in un secondo momento al teatro collaborando con diverse realtà del nord e del centro Italia, spaziando tra il comico e il tragico, il teatro-canzone, il teatro di ricerca e di strada, sviluppando un

personale approccio alla formazione grazie alla fusione dei caratteri provenienti dalle diverse discipline.

Laureata in Scienze Archeologiche, lavora e si esibisce tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Grazie alle sue qualità artistiche e compositive, con il nome d’arte Veth nel 2023 firma il suo primo contratto con Time Bomb Music, agenzia di produzione musicale con cui collabora per l’uscita del suo primo singolo con Sorry Mom! dal titolo “Perché lo fai?”.