Su Rai 1 “Ballo in Bianco”, in diretta con Roberto Bolle

La più grande lezione di danza dal centro di Milano, “Ballo in Bianco”, in diretta con Roberto Bolle, stamani su Rai 1. Conduce Cristiana Capotondi

“Ballo in Bianco” è l’evento simbolo della grande passione per la danza. Sono migliaia i ballerini che, rigorosamente vestiti di bianco, hanno dato appuntamento domenica 8 settembre a Roberto Bolle in Piazza del Duomo a Milano per la più grande lezione alla sbarra che si possa realizzare. Rai Cultura seguirà l’evento in diretta dal cuore di Milano dalle 9.40 su Rai 1.

Uno speciale con Cristiana Capotondi che racconterà le emozioni di una piazza gremita di ballerini. Organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle e Artedanza Srl, “Ballo in Bianco” vede la partecipazione di ballerini provenienti da tutte le regioni d’Italia, desiderosi di fare parte di questa dichiarazione d’amore collettiva per la danza. “Il Ballo in Bianco – racconta Roberto Bolle – è diventato ormai un appuntamento molto sentito e atteso dal popolo della danza e non solo. Circa duemila allievi, questa è la capienza massima a disposizione, ma che vorrebbero essere molti di più, vestiti di bianco, affluiscono a Milano per celebrare la danza con una lezione alla sbarra, che è il fulcro dell’allenamento del ballerino classico, il rito quotidiano che da inizio ad ogni giornata. Un’immagine di bellezza, di passione, ma anche di educazione, di rispetto per sé e per il prossimo, di impegno e dedizione. Valori che la danza trasmette a tutti. Valori educativi preziosi, importanti, fondamentali anche e soprattutto al giorno d’oggi!”.