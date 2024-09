Previsioni meteo 8 settembre 2024: nuova perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 8 settembre 2024: in arrivo piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord e del Centro

Condizioni meteo di nuovo instabili sull’Italia e clima autunnale. Nella giornata di oggi l’infiltrazione da ovest di correnti più umide porterà piogge e temporali al Nord e sul medio versante tirrenico. Nei primi giorni della prossima settimana la circolazione depressionaria con aria fredda in quota andrà a muoversi dall’Europa occidentale e si dirigerà verso il Mediterraneo centrale, il quale verrà raggiunto entro metà settimana. Questo porterà un nuovo ed intenso peggioramento meteo sull’Italia con maltempo diffuso da Nord a Sud e un calo termico più deciso su valori in media o anche leggermente sotto media specie sui settori occidentali del Paese. Nella seconda parte di settimana possibile nuovo affondo perturbato con nuova ondata di maltempo intenso e temperature in ulteriore calo su valori diffusamente sotto le medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 8 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con nuvolosità e precipitazioni diffuse. In serata ancora molte nuvole con precipitazioni sparse. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori, più asciutto sull’Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutti i settori con precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile ovunque con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio poche varizioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, locali piogge sulla Sardegna. In serata e nottata tempo in peggioramento con fenomeni in arrivo su Sardegna e settori Peninsulari. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

