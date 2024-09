Paralimpiadi 2024: dal nuoto all’atletica pioggia di ori per l’Italia

Paralimpiadi 2024: l’ultima giornata di gare a Parigi si conclude con le conquiste degli azzurri nelle vasche della Paris Arena e della Caironi in pista

Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Francesca Palazzo e Simone Barlaam hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 mista stile libero ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Gli azzurri hanno portato a casa, così, la medaglia numero 69 per la spedizione azzurra (eguagliato il record di Tokyo) e la numero 23 d’oro (9 in più di Tokyo). La staffetta dell’Italia ha chiuso in 4:01.54 centrando anche il nuovo record del mondo. Argento all’Australia (4:01.90), bronzo agli Stati Uniti (4:04.70).

La vittoria da record della staffetta conclude il trend di una grande giornata, l’ultima di gare a Parigi, per gli azzurri del nuoto che in totale portano a casa 16 medaglie d’oro. Oggi si è aperto con l’oro di Stefano Raimondi ai 200m misti individuali SM10. Il 26enne azzurro ha dominato la gara, conquistando la sua quinta medaglia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, quarta d’oro, con un tempo da 2:10.24, seguito dall’argento australiano Col Pearse (2:12.79), e dal bronzo per l’ucraino Ihor Nimchenkoz (2:13.73). Quarto l’altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti.

Dopo l’oro nei 400 stile e il bronzo nei 100 stile, Alberto Amodeo centra la tripletta e porta a casa un altro oro, questa volta nei 100m farfalla S8, ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Il 24enne milanese, alla sua seconda Paralimpiade, ha terminato in 1:02.35 precedendo i due atleti cinesi Hongliang Hu (1:02.61) e Guanglong Yang (1:02.73)

Infine,terzo bronzo nella terza gara individuale per Giulia Terzi ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Dopo quelli nei 100 stile e nei 400 stile, la 29enne azzurra ha conquistato oggi il terzo posto nei 50 farfalla S7, confermando il risultato di tre anni fa a Tokyo. Terzi ha chiuso in 35.40. Oro alla canadese Danielle Dorris (33.62), argento per la statunitense Mallory Weggemann (34.94). L’azzurra a breve tornerà in vasca per la staffetta mista 4x100m sl – 34 punti, che chiuderà le competizioni alla Paris La Défense Arena.

L’ORO DI CAIRONI

Martina Caironi è medaglia d’oro nei 100m femminili T63 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. L’azzurra si riprende il titolo già conquistato a Rio 2016, correndo in 14.16 (season best) la gara regina di categoria allo Stade de France e portando a casa una medaglia storica, la numero 70 dell’Italia, che supera così il bottino di Tokyo 2020, il 24esimo oro.

Non è riuscito però alle azzurre il bis dello storico podio giapponese: sfortunatissime Ambra Sabatini, campionessa paralimpica in carica, e Monica Contrafatto, con la prima che nell’ultimo tratto del lanciato è inciampata, rovinando a terra e travolgendo la compagna di squadra. La medaglia d’argento è andata all’indonesiana Karisma Evi Tiarani (14.26, record del mondo T42), il bronzo alla britannica Ndidikama Okoh (14.59)

Credits Cip/Eva Pavia