Online “Lost in Space”, il nuovo album dei Mazma Rill

Il nuovo album dell’alternative rock band Mazma Rill è finalmente fuori sugli stores digitali e in vinile in Limited Edition

“Lost in Space” è il nuovo e attesissimo album dell’eclettica e poliedrica alternative rock band dei Mazma Rill, sui principali stores digitali e in vinile in Limited Edition. L’album è stato anticipato da ben tre singoli riportando plausi da pubblico e critica. Importanti i riconoscimenti ricevuti in questo ultimo anno di attesa e le molteplici pubblicazioni sulle maggiori testate nazionali di settore, come l’anteprima nazionale del videoclip di “Blow A Kiss” su Sky Tg24.

A seguire il tormentone “No One” che mirava già ad una ricerca stilistica e a una rivoluzione sonora ben anticipata dalla struggente ballad, che contribuiva a far capire che le vecchie spoglie non erano state rinnegate, ma bensì evolute e lavorate con estrema cura e passione. Per poi concludere il lancio con l’omonimo singolo “Lost in Space” che sanciva il legame con una rivoluzione personale e musicale, solide basi per il proprio futuro artistico.

Potente la magia di una band quando in pieno old style, crea con devozione e rispetto nelle centinaia di ore in sala prove e studi di registrazione a conferma di una ricercata e raggiunta professionalità. Gli arrangiamenti curati maniacalmente nel dettaglio, i mix di generi volti ad esplorare nuovi confini sonori e le tematiche nei testi, ancora più introspettivi ma contemporanei, premiano “Lost in Space” come il miglior lavoro discografico dei Mazma Rill che vantano oltre dieci anni di carriera, tra pubblicazioni e palchi in giro per l’Italia. Menzione d’onore anche per l’esperienza positiva nei riscontri, oltrepassando l’oceano per finire in magazine e radio americane che attendono ora questo nuovo album con estrema curiosità. L’album è stato registrato interamente presso lo storico Busker (Ligabue, Zucchero, Nomadi, Stadio, Nek, Ivano Fossati, Vinicio Capossela, Negrita, Modena City Ramblers e molti altri) sotto l’esperta direzione di Fabio Ferraboschi.

“Lost in Space riflette l’incertezza che stiamo vivendo in questo periodo storico. L’avvicendarsi di pandemie, guerre e cambiamenti climatici ci ha reso vulnerabili e, metaforicamente parlando, ci fa sentire smarriti come persi nello spazio proiettandoci nell’incertezza del futuro, nella fragilità della propria condizione sociale e in uno stato di insicurezza esistenziale.” Mazma Rill