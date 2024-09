Nuovi dati sulle abitudini alimentari di bambini e adolescenti italiani

Pubblicati i risultati dell’ultima indagine di “Okkio alla SALUTE” su sovrappeso, obesità, abitudini e comportamenti di bambine e bambini in Italia

In molti casi in Italia bambini e adolescenti potrebbero avere abitudini alimentari, e non solo, più sane. Lo mostrano i dati resi noti dall’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, in occasione della presentazione dei risultati dell’indagine “Okkio alla SALUTE 2023” sullo stato ponderale e gli stili di vita di bambine e bambini.

Secondo questi dati, in Italia 7 bambini di 8-9 anni su 10 hanno un peso nella norma, 2 sono sovrappeso e 1 è obeso. Nelle regioni meridionali la situazione è decisamente più drammatica: in Campania ben 2,5 bambini su 10 sono sovrappeso e quasi 2 su 10 sono obesi. Ciò significa che in una quarta classe elementare 4 bambini su 10 sono già in grave eccesso ponderale. Seguono, nella classifica, il Molise, la Calabria, la Basilicata, la Puglia, l’Abruzzo, la Sicilia e il Lazio. La regione con la minore prevalenza di bambini di 8-9 anni in sovrappeso è il Trentino, dove il 12 per cento circa dei piccoli è in sovrappeso e meno del 4 per cento è obeso. Nel complesso, quindi, si passa da una prevalenza di bambini in eccesso ponderale di circa il 43 per cento in Campania a circa il 15 per cento in Trentino.

La buona notizia è che negli ultimi 5 anni il sovrappeso è in diminuzione in quasi tutte le Regioni, anche se l’obesità rimane stabile. Siamo comunque tra i Paesi con i bambini più in sovrappeso d’Europa: peggio di noi, di poco, solo Cipro, Grecia e Spagna.