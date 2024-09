La Maria Bambina al centro di “A Sua Immagine” su Rai 1

La puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 8 settembre alle 10.40 su Rai1, è dedicata alla figura di Maria Bambina o Maria Nascente, come inciso sulla facciata del duomo di Milano, dedicato proprio a “Mariae Nascenti”.

Ospiti in studio, di Lorena Bianchetti, Mons. Angelo Comastri e Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta e in collegamento dalla provincia di Messina, Catena Fiorello.

Con loro e attraverso i contributi filmati sarà possibile conoscere meglio la storia e la spiritualità legate a Maria Bambina e riflettere su valori come l’innocenza, la purezza e la speranza.

In un mondo spesso segnato da incertezze e sfide, la figura di Maria offre un messaggio universale di amore e di fede, che supera le barriere del tempo e dello spazio.

In questa occasione verrnno esplorati la vita, la devozione e il culto legati alla Natività della Vergine Maria, offrendo un’occasione unica per riflettere su una delle figure più venerate della tradizione cattolica.

Sarà un viaggio spirituale, attraverso le tradizioni che celebrano Maria Bambina, per esplorare le radici storiche e teologiche di questa devozione, che ha un posto speciale nel cuore dei fedeli, soprattutto in Italia.

Alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie in Alia, in provincia di Palermo.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” che guida i cattolici verso l’Anno Santo e alle 12.00 in diretta, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco.