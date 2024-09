Il viaggio di Papa Francesco fa tappa in Papua Nuova Guinea

Papa Francesco in Papua Nuova Guinea: il pontefice si presenta a Vanimo con un carico di farmaci e beni di prima necessità per la popolazione

Papa Francesco Vanimo, in Papua Nuova Guinea, dove ha incontrato i fedeli lanciando un monito affinché “cessino le violenze tribali, che causano purtroppo molte vittime, non permettono di vivere in pace e ostacolano lo sviluppo”.

“Faccio pertanto appello al senso di responsabilità di tutti, affinché si interrompa la spirale di violenza e si imbocchi invece risolutamente la via che conduce a una fruttuosa collaborazione, a vantaggio dell’intero popolo del Paese”, ha detto Bergoglio.

Il Papa è stato trasportato a Vanimo su un aereo militare messo a disposizione dalle autorità australiane. Con sé ha portato 8 valigie da 30 chilogrammi ciascuna contenenti cibo, farmaci, beni di prima necessità, giocattoli e contenitori per conservare gli alimenti in modo sicuro, oltre che tuniche per i chierichetti. Ad accoglierlo nativi con abiti tradizionali e tanto entusiasmo. In dono, come mostrano le foto pubblicate da padre Antonio Spadaro, il Papa ha ricevuto il copricapo tipico.