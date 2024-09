Gimmy Magistrini nelle librerie con “La femmina del Drago”

“La femmina del Drago”, il primo romanzo di Gimmy Magistrini arriva in libreria ed è anche online sugli store digitali

Il romanzo ci presenta la storia di un’amicizia tra Ewan, supplente di scuola primaria, e due sue alunne di nome Matilda e Frida.

Dopo tre anni formidabili trascorsi insieme, non si vedranno per circa un decennio. In mezzo la vita che procede, indomabile e inesorabile come uno tsunami: la separazione dei genitori di Matilda; la storia di Frida, figlia di un popolo fantasma; le peripezie di Ewan a Firenze, alle prese con una facoltà mai vissuta veramente, una bizzarra redazione di cinema e situazioni che metteranno a dura prova la sua coscienza, la natura del suo vero essere.

La vita che procede, appunto, indomabile e inesorabile; la quale, tuttavia, non riuscirà a dissolvere quel legame nato sui banchi di scuola…

Gimmy Magistrini è un insegnante di scuola primaria da sette anni. Ha conseguito, presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, la certificazione in didattica dell’italiano a stranieri CEDILS. Nato nel 1986, l’anno di Maradona e di Mission, non poteva non appassionarsi allo sport, al cinema, alla musica, al viaggio, ai romanzi e ad altre squisite vanità. Affidandosi a queste cose, e all’oboe di Morricone, cerca di trascinare più agevolmente un fardello simile a quello di Rodrigo Mendoza. Il 1986 è anche l’anno di Chernobyl; e lui, nato pochi giorni prima dell’apocalittica esplosione, è fatalmente attratto dalle disgrazie ma, soprattutto, dalle persone private della grazia da questa piccola e banale società.