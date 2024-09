Fuori “Mai sola”, il nuovo singolo di Kamylla

“Mai sola” è il nuovo singolo di Kamylla disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica

“Mai sola” è un brano caratterizzato da un sound pop, che racconta come, in un mondo in cui tutti decidono di prendere l’ascensore, per la persona amata siamo disposti a fare le scale, se necessario.

Commenta l’artista a proposito della release: “Se il mondo sale in ascensore, ti seguo se prendi le scale perché stare insieme è dividere il dolore. So che da ora non sarò mai sola”.