“Correggio500 – Il cielo per un istante in terra” apre a Parma

Dall’8 settembre Parma celebra i suoi capolavori di Antonio Allegri detto il Correggio con “Correggio500 – Il cielo per un istante in terra”

500 anni in 500 passi. A 500 anni dal completamento degli affreschi della cupola della chiesa del Monastero di San Giovanni Evangelista, Parma celebra i suoi capolavori di Antonio Allegri detto il Correggio. Lo fa proponendo un originale percorso che, nel cuore della città, unisce il San Giovanni, con la spettacolare cupola correggesca, il Monastero di San Giovanni, dove si potrà ammirare, oltre ad ambienti carichi di storia e bellezza, l’emozionante installazione immersiva di Lucio Rossi “Il cielo per un istante in terra” e arrivando alla Camera della Badessa nel Monastero di San Paolo arricchita da un’esperienza in realtà virtuale che svela la storia del luogo e il significato degli affreschi.

La visita trova il suo ideale completamento nella Cattedrale di Parma, dove spicca la cupola correggesca con la rappresentazione dell’Assunzione della Vergine.

Correggio500 aspetta tutti a Parma dall’8 settembre 2024 al 31 gennaio 2025. Appena dopo l’estate, per vivere un vero incanto prenota una visita: https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/correggio500-in-500-passi-tutta-la-bellezza-di-correggio

Correggio 500 è il titolo non di una singola mostra, ma di un percorso promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Parma, con il prezioso e indispensabile sostegno di Fondazione Cariparma, della Regione Emilia Romagna, la generosa ospitalità della Comunità dell’Abbazia Benedettina di San Giovanni Evangelista, la collaborazione dell’Agenzia Regionale del Demanio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza di Parma e le prodigiose immagini di Lucio Rossi.

L’acquisto del biglietto per “Correggio500 Il cielo per un istante in terra” consente l’accesso al Monastero di San Giovanni Evangelista con visite della durata di 1 ora, all’interno della quale il visitatore verrà accompagnato alla scoperta degli spazi interni del Monastero: i chiostri, la biblioteca, nonché l’installazione fotografica collocata all’interno del Refettorio Maggiore. Il percorso si concluderà con la visita libera alla Chiesa di San Giovanni.

Terminata la visita del Monastero, il percorso prosegue presso la Camera di San Paolo dove sarà presente un’installazione multimediale di realtà aumentata, che illustrerà al visitatore la storia e lo sviluppo del Monastero di San Paolo.

L’esperienza trova il suo ideale completamento con la visita della Cattedrale di Parma, dove ammirare l’Assunzione della Vergine.