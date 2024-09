Torna “Cara Forlì”, la grande festa del liscio romagnolo

Sabato 7 e domenica 8 settembre torna in Piazza Saffi, ad ingresso gratuito, Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio con numerose novità e due ospiti d’eccezione

Sabato 7 e domenica 8 settembre torna in Piazza Saffi, ad ingresso gratuito, Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio con numerose novità e due ospiti d’eccezione: Maurizio Vandelli già leader di Equipe 84 il 7 settembre insieme all’Orchestra Cara Forli e i Santa Balera e Mirko Casadei con la sua Big Band che chiudera’l’8 settembre.

L’edizione del 2024 è dedicata ad una speciale ricorrenza: i 70 anni di “Romagna mia”. Lanciata dal Maestro del Liscio Secondo Casadei rappresenta una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana, diventando peraltro inno di un popolo e di una terra.

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni di Cara Forlì, l’Amministrazione Comunale di Forlì presenta, in collaborazione con le Famiglie di Secondo Casadei e di Raoul Casadei, e con il sostegno della Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura, una speciale edizione interamente dedicata alla canzone regina del Liscio.

Ricchissimo il programma, a cura di Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi, con le grandi voci dei big del liscio di oggi, tradizionali e nuove orchestre, musica, esibizioni di scuole di ballo romagnole, docufilm a cura di Oderso Rubini e un nuovo volume di Mario Russomanno..

La rassegna vede il ritorno sabato sera 7 settembre dopo il successo dello scorso anno dell’”Orchestra Cara Forlì” , formata da Moreno Conficconi, Danilo Rossi, Vince Vallicelli, Andrea Costa, Giuseppe Zanca, Edilio Nicolucci, Alfredo Nuti e Roberto Morganti,Pier Martinetti, Fabio Barbero, Davide Castagno, Giuseppe Zaghinie Alessia Dalcielo che ritorna per l’occasione a chiusura di un progetto culturale di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Carlo Brighi, conservati presso i Fondi Antichi della Biblioteca Comunale Saffi. Mentra la grande novita’ di sabato 7 settembre sara’ la presenza dei Santa Balera, la Gen Z del Liscio, formati da Kevin Cimatti, Andrae , Medri, Christian Di Giacomo, Nicolo’ Quercia, Carlotta Marchesini, Loris Casadei, Tommaso Terenzi, Veronica Castellucci, Matilde Montanari e Emanuele Tedaldi, che insieme ad altri grandi musicisti del territorio, riproporranno in chiave fresca e nuova la grande tradizione dei Big del Liscio insieme ai grandi ospiti come Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara, Luana Babini, Fiorenzo Tassinari, Claudio Bruciaferri della Storia di Romagna e Genio, una vera Santa Balera All Stars che aprira’ la giornata alla grande con ben quattro generazioni del liscio insieme. Infine, domenica 8 settembre, prima della grande chiusura della Mirko Casadei Big Band, ci sara’ l’apertura dedicata alle nuove formazioni e alle nuove proposte nell’ambito del nuovo liscio: tra queste si distinguono la Retromarching Band, i Limoni e i Khorakhane’, ai quali si alterneranno le Emisurela, trio folk tutto al femminile, Cristian Albani e Alvio Focaccia con il progetto musicale Dai Dai Gresini dedicato al Team di Moto Gp Mondiale Gresini che ha fatto il giro del mondo.

Novita’ di rilievo nazionale della quarta edizione sara’ l’anteprima giovane di venerdi 6 settembre alla Fabbrica delle Candele dove approdera’ il format di successo per giovanissimi Big Fun No Trip in uno speciale Romagna Mia Remix che vedra’ alla consolle oltre ai dj Max Monti e Thomas Blasi i dj della Gen Z della Disco-Liscio Giulia Regain, Manuel Ricci e Anymablue coi vocalist di Sunday Club e Santa Balera, che hanno presentato quest’anno in discoteca remix di Romagna Mia portando lo storico brano alle giovanissime generazioni sulle piste da ballo. Big Fun No Trip, che e’ una festa totalmente analcolica, unica in Italia, e’ organizzata da Controsenso Club, Cosascuola Music Academy, Sunday Club e in collaborazione con il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti: Apre i cancelli alle 19 e 30 ed e’ ad ingresso libero.

Il ricco programma si aprirà sabato 7 settembre alle ore 17.30 con le esibizioni della Banda della Città di Forlì e della Banda di Civitella e Cusercoli, che sfileranno, con partenza da Corso della Repubblica e da Via delle Torri verso Piazza Saffi. Guest della serata il cantante lirico Maurizio Tassani con una personale interpretazione di Romagna Mia.

Domenica 3 settembre la rassegna riprende alle ore 17.30 con la sfilata della Banda della Città di Forlì che partirà da Corso della Repubblica verso Piazza Saffi e della Banda di Carpinello ceh da Via delle Torri andra verso Piazza Saffi..

Durante le due serate il giornalista e scrittore Mario Russomanno presentera’ la nuova pubblicazione “70 anni con Romagna Mia – I dieci Segreti di un Mito” che sara’ distribuita gratuitamente durante la due giorni presso lo Iat – Bub di Forli.

Le due serate saranno condotte da Giordano Sangiorgi con gli interventi di Letizia Valletta Casadei.

Due piste da ballo saranno allestite in Piazza Saffi per far scendere in campo giovani e meno giovani assieme ai maestri e ai ballerini delle scuole di ballo de Le Sirene Danzanti di Rimini e New Dance Club di Rimini e fare ballare tutti presenti in Piazza Saffi per farla diventare la piu’ grande balera della Romagna.

Una kermesse nata con l’intento di rilanciare questa grande tradizione che si candida a divenire Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, tramite il sito web dedicato www.vailiscio.it, curato da Regione Emilia Romagna, nato per favorire la condivisione e la raccolta di notizie, video, fotografie, documenti e curiosità sul Liscio.

Carà Forlì 2024 vuole essere l’omaggio di una città intera, Forlì, per il Maestro, il suo talento, il suo affetto per “il Cittadone” e naturalemnte per il suo capolavoro musicale “Cara Forli”.

Una grande tradizione, questa del Liscio, nata nelle aie con la musica del grande Zaclèn e che ha visto primeggiare Forlì sia con il “Mercato del Lunedì dell’Orchestrale” di Piazza Saffi, dove si riunivano capi orchestra, orchestrali e agenzie teatrali, sia con l’appuntamento storico del Primo Maggio, sempre in Piazza Saffi, con protagonista assoluto Secondo Casadei, già allora affiancato dal nipote Raoul.

Un appuntamento imperdibile che coinvolgerà vecchie e nuove generazioni del folk di Romagna; una tre giorni che non mancherà di rendere omaggio ai nomi storici del liscio.

Ingresso gratuito.

Prenotazione consigliata per avere riservato il posto a sedere.

Proiezione dei docufilm sui 70 anni di Romagna Mia presso l’Ufficio Turismo – Galleria del Municipio.