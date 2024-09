Sul palco del Bolgia arriva la top dj producer tedesca Lilly Palmer

Sabato 7 settembre 2024 prende il via la stagione 2024 – 2025 del Bolgia, top club di Bergamo. Sul palco arriva la top dj producer tedesca Lilly Palmer

Sabato 7 settembre 2024 prende il via la stagione 2024 – 2025 del Bolgia, top club di Bergamo frequentato da clubber di tutta Italia e non solo. Sul palco arriva la top dj producer tedesca Lilly Palmer. Con lei, a far scatenare Bolgia Summer Garden, giardino elettronico d’eccellenza, ecco il talento italiano Maike Depas. In Mainroom Indoor e in Alternative Room spazio invece a Dylan – Primo Raduno Nazionale, storico evento dal sound hardcore.

Partiamo da principio. Ossia da Lilly Palmer, artista sempre più amata e conosciuta in tutto il mondo. Beat incessante, senza fronzoli: chi balla al Bolgia non può non scaternarsi con la sua techno. Classe ’96, tedesca, su Instagram la seguono 1 milione e 600mila fan. “La musica è libertà, di esprimere, trasformare ed elaborare le proprie emozioni, creando un legame con la gente”, ha raccontato. Di base a Zurigo, inizia a farsi spazio nella scena underground nel 2015. Suoni potenti, profondi, melodie intriganti. Come quella di “I Am Machine”: 136 bpm di stile ed energia. Lo scorso 16 agosto è invece uscita, su Armada, “All You Got To Do”, mina da dancefloor piena di ritmo e melodia, nel suo stile incessante, che non lascia scampo. Tra un top club e l’altro, tra cui appunto il Bolgia, dove è di scena il 7 settembre ’24, il 29/09 eccola al party Pyramid, all’Amnesia di Ibiza.

Con Lilly Palmer sul palco c’è Maike Depas, italiano, per l’esattezza milanese è sulla stessa linea d’onda. Propone hard techno, ed appassionato di sonorità trance anni ’90 e video in stile cyberpunk. “La mia visione a lungo termine è quella di fondere queste due cose in un’epica esperienza immersiva”, dice. Il party è in collaborazione con Momento Lab. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Spostiamoci adesso nella Mainroom Indoor del Bolgia di Bergamo, dove sabato 7 settembre 2024 per l’opening della stagione 2024 – 2025, va in scena Dylan – Primo Raduno Nazionale. Dylan è da decenni uno dei simboli dell’elettronica. In console, in Main Room Indoor, ci sono assi come Cecco Dj, Principe Bismark, Super Marco May e Juri Carera. Alla voce Mr Fudo. Si accende anche la Alternative Room al ritmo di Dylan, con i suoni scatenati di Claudio Lancinhouse, Boich vs Ercanna, Dj Dino e tanti altri artisti.

L’appuntamento di sabato 7 settembre 2024 al Bolgia con la top dj producer Lilly Palmer è solo l’ennesimo di assoluto livello. Qui si sono esibiti tra gli altri, top dj come Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Pawsa, Stella Bossi, Ilario Alicante, Franchino, Len Faki, Ellen Allien e Métaraph, Gordo, Marco Faraone, Indira Paganotto, Sidney Charles o Marika Rossa.

07/09 Lilly Palmer @ Bolgia – Bergamo