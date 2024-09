Nelle radio e online “holly”, il nuovo singolo di Estrels

Estrels arriva in radio e nei digital store con “holly” in uscita per Maqueta Records con distribuzione Artist First

Il brano racconta di una ragazza, della sua vita e delle sue particolarità, del suo modo di vivere incondizionato dalle pressioni esterne, di quelle parti della sua persona che risultano più evidenti e delle fragilità che tiene nascoste. La persona di holly viene osservata da dietro le quinte e raccontata con ammirazione, quasi venerazione.

La cantautrice sta chiudendo il suo primo album in uscita nel 2025, prodotto interamente dal suo manager, produttore artistico e discografico Fernando Alba.

Estrels è una cantautrice romana classe 2001, nata a San Paolo in Brasile. Poi si trasferisce a Rio de Janeiro, rimanendoci fino al 2006, anno in cui arriva a Roma e ci resta fino ad oggi. Il nome d’arte viene proprio dalla traduzione del suo nome, Stella, in portoghese.

“Da piccolina mi chiamavano Estrela / Estrelinha, diciamo che scegliere Estrels come nome d’arte è un modo per portarmi dietro sia Rio, che mi manca da morire, che là me bambina che sognava di fare musica da quando avevo cinque anni”.

Da sempre attratta dalla musica, se ne innamora definitivamente a circa 8 anni, ascoltando per la prima volta i brani di Evanescence e Skillet. È così che impara l’inglese, traducendo i testi dei brani che ascolta. A 8 anni inizia a suonare il pianoforte, prendendo lezioni per tre anni. Per molti anni passa giornate (e nottate) intere ad ascoltare gli album di The Fray, Green Day, Skillet, Coldplay, Linkin Park, Bring Me The Horizon e altre band, tuffandosi quasi esclusivamente nella musica internazionale.

A circa 12 anni impara da autodidatta a suonare la chitarra. Estrels comincia a scrivere canzoni a circa 15 anni, mentre frequenta il liceo linguistico. In quel periodo inizia la collaborazione con due musicisti (KO m.p.a) con cui nel 2022 pubblica il suo primo singolo Bones, e a seguire il secondo Left Out, due brani prevalentemente pop.

A fine 2022 c’è un cambio di rotta nelle composizioni originali e nel processo creativo, e tra la fine dello stesso anno e settembre 2023 Estrels scrive quasi esclusivamente brani dalla radice indie/folk, portando a termine una sessantina di pezzi su quel sentiero e segnando l’inizio di un nuovo capitolo del progetto artistico.

Attualmente Estrels sta lavorando con l’etichetta Maqueta Records, il cui CEO Fernando Alba è anche manager e produttore di Stella. Infatti, stanno ultimando le produzioni del suo primo album in uscita nel 2025.