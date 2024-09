Nelle librerie “In Viaggio” di Anna Actis Caporale

Con il suo nuovo libro “In Viaggio”, Anna Actis Caporale ci invita a unirci a lei in un’avventura visiva che esplora alcuni degli angoli più remoti e affascinanti della Terra

Il volume, recentemente pubblicato da Edizioni Art Factory, raccoglie una serie di scatti fotografici realizzati dall’autrice, ognuno dei quali rappresenta una finestra aperta su luoghi nascosti, culture lontane e tradizioni millenarie. Anna Actis Caporale, con la sua sensibilità artistica e il suo occhio attento ai dettagli, riesce a trasformare ogni immagine in una poesia visiva, catturando momenti di vita quotidiana che risuonano di una bellezza universale e senza tempo.

Curato da Salvo Nugnes, scrittore e reporter di grande esperienza, “In Viaggio” non è solo una raccolta di fotografie, ma un vero e proprio percorso narrativo arricchito dai contributi di due personalità di spicco: Giulio Alberoni, scrittore e giornalista, e Cristina Cattaneo, psicologa e scrittrice.

Nata a Mazzè (TO), dove risiede, Anna Actis Caporale ha alle spalle studi in campo economico-commerciale e un curriculum di lavoro in campo bancario. Da sempre coltiva interessi culturali, specialmente in campo artistico e archeologico. È cresciuta in un ambiente culturale particolarmente stimolante poiché suo padre, Aldo, era un pittore, un artista noto che ha dipinto soprattutto la sua terra, il Canavese, e suo fratello, Sergio, purtroppo prematuramente scomparso, dopo gli studi al Liceo Artistico di Torino cominciava a essere conosciuto per il suo stile di pittura innovativo. Anna, dopo varie esperienze, dipinge prendendo spunto dalle visioni e dalle impressioni raccolte in molteplici viaggi.