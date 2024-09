Linea Blu oggi su Rai 1 alla scoperta delle isole toscane

Le sette sorelle, le isole dell’arcipelago toscano, racchiudono le due anime del Mediterraneo: il turismo come prima voce dell’economia locale, ma anche la tutela integrale, la custodia di gioielli della natura come le isole di Pianosa e Montecristo. In compagnia di Donatella Bianchi e Fabio Gallo, Linea Blu esplorerà questi due mondi, così lontani eppure in realtà molto vicini, nell’ultimo viaggio della stagione 2024, sabato 7 settembre alle 14 su Rai 1.

Donatella Bianchi approderà prima sull’isola di Pianosa, per secoli isola carcere, luogo d’isolamento per definizione, oggi aperta a un turismo dai numeri contenuti. Qui, accompagnata da Roberto Rinaldi, filmaker e documentarista, farà un’immersione nelle acque incontaminate, dove si troverà faccia a faccia con le grandi cernie che, indisturbate, popolano questi fondali.

A terra, visiterà per la prima volta la sezione del carcere destinata ai detenuti in 41bis, voluta dal generale Dalla Chiesa. Oggi il carcere è chiuso, ma gli orti sono curati ancora dai detenuti del carcere di Porto Azzurro, all’Elba. Donatella Bianchi incontrerà questi ragazzi, che qui, grazie al lavoro, sono pronti a una nuova vita fuori dal carcere.

Linea Blu mostrerà anche le straordinarie immagini della deposizione delle uova delle tartarughe sulla spiaggia di Pianosa, che ha registrato un record: ben sei deposizioni su questa piccola lingua di sabbia.

Fabio Gallo andrà alla scoperta delle coste dell’Isola d’Elba, che ha fatto del turismo la sua industria principale. Parteciperà, a bordo di una barca, alla processione in mare per festeggiare San Gaetano, patrono di Marina di Campo, la festa dell’estate in uno dei centri più amati dai turisti.

Si metterà anche sulle tracce di Napoleone, che all’Elba ha vissuto quasi un anno: visiterà la casa dove ha abitato a Portoferraio, uno dei luoghi più suggestivi e amati dai turisti.

Fabio Gallo uscirà anche in mare, per una battuta di pesca all’alba, cercando il pesce spada, per conoscere da vicino il duro lavoro del pescatore e navigherà a vela con una grande navigatrice, elbana doc, Laura Zolo, che per 20 anni ha girato gli oceani del mondo in solitaria.

Infine, Donatella Bianchi sarà a Montecristo, per chiudere la stagione da quella che per Dumas, autore di uno dei romanzi più celebri della storia, il Conte di Montecristo, era l’isola del tesoro. Un tesoro vero, uno dei luoghi più tutelati del Mediterraneo, aperta però a un turismo consapevole.