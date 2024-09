Inaugura oggi a Parma la mostra di Toulouse Lautrec

Dal 7 settembre a Parma, a Palazzo Dalla Rosa Prati, la mostra: Henri de Toulouse Lautrec – Il mondo del circo e di Montmartre

Aprirà al pubblico, sabato 7 settembre a Parma, nello storico edificio di Palazzo Dalla Rosa Prati, la mostra: Henri de Toulouse Lautrec – Il mondo del circo e di Montmartre. L’esposizione, prodotta da Navigare srl con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e Città di Parma, è curata da Joan Abelló, con il coordinamento tecnico-scientifico di Vittoria Mainoldi.

Attraverso le oltre 100 opere presenti, la rassegna mira a far immergere i visitatori nell’affascinante atmosfera della Belle Époque francese e a far conoscere le dinamiche personali dell’artista e la sua filosofia di vita. Ma, soprattutto, la mostra intende evidenziare il rapporto tra l’artista e la società, e le qualità di un uomo colto che ha saputo apprezzare, comprendere e capire la complessità dell’essere umano in tutte le sue dimensioni.

A Palazzo Dalla Rosa Prati l’esposizione mostrerà, tra le opere, manifesti, illustrazioni e litografie, provenienti da collezioni private spagnole, il tutto suddiviso nelle sezioni: I manifesti e le illustrazioni; Le Donne ed Elles; Il circo e I ritratti.

Spiccano gli 8 manifesti datati 1892-1895, quelli realizzati per gli spettacoli di Aristide Bruant, celebrità del locale Le Chat Noir di Montmartre e icona del cabaret francese, e del Divan Japonais, altro locale bohémien in voga in quel periodo. Tra le illustrazioni, si segnalano, in particolare, quelle realizzate per la storica rivista satirica Le Rire, in cui sono ritratti personaggi e artisti delle notti parigine.

Di particolare interesse in mostra anche le 12 stampe della serie Elles, datate 1952, con ritratti di prostitute del quartiere Montmartre con le quali Toulouse-Lautrec condivideva una particolare quotidianità, avendo scelto di abitare nelle maisons closes parigine per diverso tempo.

Il mondo circense, rappresentato in 39 litografie, stampate postume, rappresenta buona parte dell’attenzione dell’artista rivolta, in pieno periodo della Belle Époque, al circo. Incisioni che, come accaduto per molte opere grafiche di Lautrec, sono state stampate successivamente alla sua scomparsa e hanno reso possibile la più ampia diffusione e valorizzazione del suo lavoro artistico. Nella sezione Ritratti, invece, si troveranno le stampe delle 33 litografie raffiguranti personaggi maschili e femminili della società borghese, artisti e intellettuali e personaggi della vita notturna parigina.