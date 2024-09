In libreria “Il Regno del destino” di Victoria Aveyard

Victoria Aveyard è un’autrice bestseller americana di fantasy: ora è in libreria per Mondadori “Il regno del destino”

FINO A DOVE POSSIAMO ARRIVARE PRIMA CHE LA FINE CI RAGGIUNGA? Corayne si è salvata per un soffio. Ora, senza poter contare sull’aiuto dei Compagni e della sua spada, sta andando incontro da sola a un futuro incerto. Non sarà semplice, anche perché i suoi nemici sono disposti a qualsiasi cosa pur di disfarsi di lei, ma non tutte le speranze sono perdute. La giovane, infatti, è riuscita a impossessarsi della spada di Taristan, senza la quale l’uomo non può portare a termine il suo piano di distruzione del mondo.

Lui e la regina dei Quattro Regni, Erida, non sono poi così invincibili come sembra, anche se sono disposti a sacrificare tutto e tutti pur di soddisfare la loro sete di potere. Ma da ogni angolo del regno stanno accorrendo vecchi e nuovi alleati a supporto di Corayne, con l’intento di respingere l’oscurità una volta per tutte. Ormai è giunto il momento dell’ultimo e decisivo scontro tra le forze del bene e quelle del male, il cui esito determinerà la sopravvivenza o meno del regno.