Il film “La ragazza ha volato” stanotte su Rai 3: la trama

Per il ciclo “Mai visti prima”, nella notte su Rai 3 in onda il film “La ragazza ha volato” con Alma Noce, Luka Zunic, Rossana Mortara, Livia Rossi: la trama

Il ritratto di un’adolescente che soffre, ma che sa scegliere, superando in consapevolezza gli adulti che le dovrebbero fare da guida. Lo traccia il film di Wilma Labate, scritto con i fratelli D’Innocenzo, “La ragazza ha volato”, in onda in prima visione sabato 7 settembre alle 23.50 su Rai 3 per il ciclo “Mai visti prima”. Nadia, un’adolescente problematica che vive a Trieste, città di confine tra tante culture, un luogo spazzato da un vento potente, frequenta l’Istituto Alberghiero con buoni risultati e tende a condurre una vita solitaria.

L’incontro con un ragazzo conosciuto in un bar cambia completamente la sua vita. Nadia, costretta sotto minaccia a un rapporto non voluto, si deve confrontare con sé stessa mentre chi le ha fatto violenza non prova il benché minimo senso di colpa. Il film con Alma Noce, Luka Zunic, Rossana Mortara, Livia Rossi, Massimo Somaglino è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021.