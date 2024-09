I Lacosa nelle radio e in digitale con “Far Out”

Far Out è un brano di passaggio, un approdo momentaneo, propedeutico per continuare il viaggio intrapreso dai LACOSA con Je Sus

Far Out è un brano di passaggio, un approdo momentaneo, propedeutico per continuare il viaggio intrapreso dai LACOSA con Je Sus nel Gennaio del 2021, conclusosi, nella sua prima tappa, nell’Ottobre del 2023 con l’uscita del disco eponimo. Far Out è quindi l’imprevisto, l’isola sperduta dove cercare nuovi stimoli, rifiatare per poi riprendere il cammino. Far Out è il pezzo più chitarristico del lotto, che espande gli orizzonti sonici della band padovana, lambendo fascinazioni orientaleggianti ad un drumming marziale e teutonico, dove una voce declamata che spezza e piega la melodia è accompagnata da temi di chitarra elettrici in salsa british affogati in riverberi di matrice dream pop. Far Out esce per Dischi Soviet Studio.

“I LACOSA ritornano con un nuovo brano, registrato durante le session dell’album di esordio e non inserito nella tracklist. Con Far Out, il cui tema è l’esplorazione e l’arrivo su nuove terre dopo la deriva, la band vuole introdurre sfumature diverse nel proprio sound e condividere il sentimento di sospensione che sta vivendo durante le session in corso per la scrittura di nuovi brani”.

Ascolta FAR OUT qui: https://promo.theorchard.com/WCNfvjRDINyHBVXzg3zb