Frontera nelle radio e in digitale con “Moonlight Marea”

“MOONLIGHT MAREA” è il nuovo singolo di FRONTERA disponibile in radio e in digitale. Un brano dalle sonorità dance pop / alt pop

“MOONLIGHT MAREA” è il nuovo singolo di FRONTERA disponibile da venerdi 05 luglio. Il brano dalle sonorità dance pop / alt pop, racconta di una storia d’amore travolgente e del senso di libertà e di abbandono al sentimento, senza timore della vulnerabilità. Il sound mescola le influenze glam dell’artista ai riferimenti al panorama pop internazionale.

FRONTERA (Andrea Frontera), classe ‘98, è un cantautore. Fin dall’infanzia sviluppa la propensione per la musica, danza e teatro, con l’esempio di icone glam come Bowie, Freddie Mercury, e del panorama pop internazionale. Nei teen years decide così di miscelare in chiave new wave questi due mondi in un unico genere che definisce “glam pop” e di iniziare a scrivere testi per far prendere vita a tutti gli effetti al suo percorso artistico.