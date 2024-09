Daria Huber su YouTube con il videoclip di “VIVO!”

È online il videoclip di “VIVO!” (Ada Music Italy), il nuovo singolo di Daria Huber che, canzone dopo canzone, sta dimostrando di essere tra gli artisti più interessanti

Il videoclip, diretto dalla cantautrice in collaborazione con Marcella Huber e Michela Gentile, trasmette tutta la freschezza di questo brano caratterizzato da sonorità e melodie vivaci e vede Daria protagonista di una One Woman Band che richiama l’artwork del brano. Vedremo infatti Daria in veste di cantante, chitarrista, bassista e batterista attraverso escamotage nell’editing e nella regia del video che lasceranno a bocca aperta.

Prodotto da Foe e Daria Huber, “VIVO!” riesce a farsi notare per il suo groove coinvolgente e mai scontato che accompagna un testo in cui la cantautrice invita a non avere urgenza di arrivare a destinazione e di godersi quello che accade intorno a noi, non smettendo mai di vivere.

“VIVO!” simboleggia l’inizio di una nuova era musicale per Daria Huber che sta consolidando sempre di più il suo suono e la sua impronta nel panorama musicale italiano.