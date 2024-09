Con-Fusione Festival al via: ecco il programma dell’edizione 2024

Torna da sabato 7 a domenica 15 settembre 2024 alla sua quinta edizione Con-Fusione, festival di teatro per le nuove generazioni ideato e diretto da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza di Orto degli Ananassi, collettivo artistico che ha sede al Teatro della Brigata, che per nove giorni invaderà Livorno e la sua comunità con ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale in tanti spazi disseminati per la città dal Museo Fattori, al Museo della Città, il ridotto del Teatro Goldoni, fino al parco di Villa Fabbricotti e grazie a Costellazione, coordinamento della scena livornese, teatri e presidi artistici della città.

Il festival coinvolgerà tanti spazi cittadini non soltanto prettamente teatrali in diversi quartieri di Livorno (La Goldonetta, il Centro Artistico Il Grattacielo, Scuole Benci, Teatro Vertigo, Nuovo Teatro delle Commedie, Atelier delle Arti, Museo della Città e Villa Fabbricotti) con un ricco cartellone di spettacoli che spaziano dal circo contemporaneo al teatro di figura, dalla danza alla narrazione e laboratori pensati per le nuove generazioni e adatti fin dalla primissima infanzia (8 – 12 mesi).

Tra gli ospiti internazionali Teatro Paraiso (Spagna) e Lutkovno Gledalisce Ljubljana (Slovenia) ospitati nell’ambito dell’importante progetto europeo Sense (of) Sharing, nato con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra diverse tradizioni teatrali europee, e ancora Sacchi di Sabbia con Marmocchio, una specie di pinocchio di marmo, Emanuela Dall’Aglio con il suo delicato e immaginifico universo, due lavori di Orto degli Ananassi di cui uno in apertura di festival in prima nazionale, per chiudere con uno “scontro all’ultima piuma” con la Compagnia Melarancio, una battaglia con sofficissimi cuscini nella Villa Fabbricotti.

