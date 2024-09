“A Sua Immagine” su Rai 1 oggi fa tappa in Maremma

Da Massa Marittima al litorale tirrenico: “A Sua immagine” in onda sabato pomeriggio su Rai 1 fa tappa in Maremma

È la Maremma toscana la tappa del nuovo appuntamento con Lorena Bianchetti e “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 7 settembre alle 16.00 su Rai 1. Si paste da Massa Marittima, un autentico gioiello medievale che sorge a circa 400 metri sul mare, lì dove la pianura maremmana si trasforma nell’inizio delle colline metallifere. Una terra che ha conosciuto la fatica degli uomini che la abitavano, in lotta per strappare preziosi minerali alla profondità del suolo, ma anche obbligati a combattere la malaria diffusa nella zona, alla quale si sfuggiva andando in altura.

I palazzi di Massa, soprattutto la sua meravigliosa cattedrale romanica, testimoniano l’operosità e il gusto della gente del posto. Una comunità che ha anche dato alla chiesa un santo di grande rilievo, san Bernardino da Siena, che a dispetto della città cui è associato ha origini assolutamente massetane e che è portatore di un pensiero di grande attualità, anche politica e sociale. Un santo che agiva in epoche di scontri cruenti, e che è celebrato dal Balestro del Girifalco, la splendida manifestazione di tiro con la balestra in abito quattrocenteschi che a lui è dedicata. Ma non si può andare in Maremma e non affacciarsi sul Tirreno, che qui è particolarmente curato, tanto da registrare il passaggio di delfini e balene.

Nuovo appuntamento, inoltre, con “Le Ragioni della Speranza”. Ad accogliere don Giordano Goccini e i suoi giovani sono i cistercensi dell’abbazia di Valvisciolo, in provincia di Latina. Seguendo i passi, gli incontri e le riflessioni di don Giordano e dei ragazzi si scopre la storia dell’abbazia e dell’ordine dei cistercensi. Riflettendo sulla pagina del Vangelo, che ha al centro la parola “effatà””, apriti, si vede come vive oggi un monaco e in che modo l’abbazia apre le porte al prossimo e si apre al presente.