Sta per arrivare il nuovo album dei Linda Collins

Uscirà il 27 settembre 2024 per Urtovox rec. il nuovo (secondo) album dei Linda Collins, “Choices”. Anticipato dai singoli “Sunbeams” e “All my World is around you”, il nuovo disco conferma, superandole, le premesse del fortunato precedente album “Tied” (Urtovox, 2021).

Progetto che si conferma aperto alle contaminazioni stilistiche e alle collaborazioni con musicisti di varie provenienze, geografiche e musicali, “Choices” è un disco assai intenso e introspettivo, poliedrico e complesso negli arrangiamenti, pur mantenendo un equilibrio tipico di chi è veramente padrone dei propri mezzi; in qualche modo più intimista del precedente, ma allo stesso tempo più potente nella sua tensione creativa.

Dettagliato nella produzione e nell’uso dell’elettronica, che per la band ha sempre costituito una forma strumentale, il nuovo lavoro dei Linda Collins lascia più spazio alle chitarre, che aprono scenari ruvidi e versanti lo-fi, e a voci che si riflettono eteree, su un tappeto sonoro aiutato da una potente sezione ritmica, trasportandoci in aree lisergiche.

Un lavoro che in dieci brani si muove tra l’onda lunga degli anni ’90, ballad alt-rock, e aperture post-rock in cui non mancano le atmosfere ipnotiche e l’intimità della scrittura.

Se Tied aveva esplorato il territorio umano dei legami interpersonali, “Choices” si muove tra le pieghe dei punti di svolta, nel momento delle scelte, senza timore di nascondere ogni forma di umana debolezza.

TRACKLIST & CREDITS “Choices” :

1.SUNBEAMS (feat. benedetta)

2.ALL MY WORLD IS AROUND YOU (feat. Jackeyed)

3.A LONELY PLANET (feat. benedetta)

4.BLACK ROSES (feat. Neverwhere and benedetta)

5.A SECOND LIFE (feat. Jackeyed)

6.KINGDOM (feat. benedetta)

7.A PROMISE (feat. Jackeyed)

8.WEAPONS (feat. Neverwhere and Jackeyed)

9.CHOICES (feat. Jackeyed)

10.BLACK ROSES #2 (feat. Jackeyed)