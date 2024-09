“Presi bene” è il nuovo singolo di Marco Russo feat. Giglio

MZK Lab presenta Presi Bene, nuovo singolo di Marco Russo feat. Giglio in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio

MZK Lab presenta Presi Bene, nuovo singolo di Marco Russo feat. Giglio in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio. Presi Bene rappresenta la tanto attesa pausa estiva dopo un anno impegnativo e difficile. Il bisogno di non pensare più a nulla e partire lontano senza una destinazione o un itinerario predefinito, vivere le giornate con leggerezza e spensieratezza in giro per le coste Italiane su una decappottabile con la musica “a palla” ed i capelli al vento caldo d’Africa.

ASCOLTA IL BRANO: https://songwhip.com/marcorusso/presi-bene

“La pausa estiva è come vivere in una bolla dove puoi goderti al meglio la vita, anzi dove ti ‘prende bene’, le birre al tramonto con gli amici hanno un sapore diverso e quanto ti senti libero quando puoi ballare di notte in spiaggia con la luna che illumina il mare!” – Marco Russo.

Un brano pop che spazia tra funk e atmosfere anni ’80 dove il cantautore calabrese di stanza a Roma è accompagnato dalla splendida voce di Giglio, vincitrice del contest #1MNEXT che l’ha vista esibirsi a Circo Massimo a Roma nel corso del concerto del Primo Maggio.

CREDITS

Testo: Marco Russo, Martina Giglio, Elio Depasquale

Produttore: Nicholas Rutigliano, Michael Tonanzi

Musicisti: Claudio Giordano, Nicholas Rutigliano, Michael Tonanzi

Mix & Mastering: REC & PLAY Produzioni Audio – Pescara

Cover artwork: Jacopo Mancini