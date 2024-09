Polti all’IFA con innovative soluzioni di pulizia e stiro a vapore

Polti, leader nella produzione di tecnologia a vapore per la casa, ritorna all’IFA 2024, la più grande fiera dell’elettronica di consumo del mondo

La storica azienda italiana Polti, leader nella produzione di tecnologia a vapore per la casa, ritorna all’IFA 2024, la più grande fiera dell’elettronica di consumo del mondo.

Dal 6 al 10 settembre Polti presenterà la sua vasta gamma di prodotti a vapore al pubblico internazionale dell’IFA a Berlino, nel Padiglione 9, Stand 215. Sotto i riflettori i nuovi prodotti della gamma Polti Vaporetto, una nuova linea di Polti Vaporella Garment Steamers e l’intera gamma di macchine espresso Polti Coffea e SOLO Caffè Monorigine, il nuovo marchio del Gruppo.

Polti è presente in oltre 50 paesi in tutto il mondo, con filiali in Germania, Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito. L’azienda ha piani ambiziosi per espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato tedesco, grazie a significativi investimenti previsti in collaborazione con il Gruppo Duttenhofer, attraverso i marchi DGH per Germania e Austria e DIFOX per i Paesi Bassi.

Siamo entusiasti di inaugurare una nuova era per Polti in Germania e di rafforzare la nostra presenza internazionale partecipando all’IFA 2024. Rappresenta un’opportunità significativa per Polti di mostrare la nostra espansione in nuovi segmenti lanciando nuovi prodotti ed entrando in nuovi mercati. Quest’anno, è particolarmente importante poiché la Germania è, e continuerà a essere, un mercato strategico in cui intendiamo crescere. Siamo orgogliosi di aver stretto questa forte partnership con il Gruppo Duttenhofer, con il quale stiamo già collaborando per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati”, afferma Francesca Polti, Presidente e CEO di Polti SpA.

Marcel Tully, Amministratore Delegato del Gruppo Duttenhofer, afferma: “In DGH e DIFOX, attribuiamo grande importanza a un servizio clienti eccezionale e alla massima qualità. Per questo motivo Polti, con i suoi prodotti innovativi e di alta qualità, è l’aggiunta ideale al nostro portfolio. Siamo convinti che collaborare con un marchio noto per la sua affidabilità e la lunga storia aziendale offrirà un grande valore aggiunto ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di raggiungere insieme a Polti gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Con 230 dipendenti, Polti è un attore globale nel mercato dei piccoli elettrodomestici e fornitore leader di apparecchi per stirare e pulire a vapore per uso privato e professionale. Dal 1978, Polti ha rivoluzionato le abitudini quotidiane con prodotti innovativi e oltre 200 brevetti, portando nelle case una soluzione di pulizia ecologica e salutare con il potere del vapore. L’obiettivo è sempre stato trovare soluzioni sostenibili che semplifichino i compiti quotidiani e migliorino la vita delle famiglie. Serie di prodotti iconici come Polti Vaporella (sistemi di stiratura a vapore) e Polti Vaporetto (sistemi di pulizia a vapore) hanno definito la storia dell’azienda.

Nel 2023, Polti ha deciso di entrare nel segmento di mercato “Kitchen” lanciando la gamma di macchine da caffè espresso, Polti Coffea e nel “Food & Beverage” con SOLO Caffè monorigine, testimoniando così la continua evoluzione dell’azienda.

Nel 2024, Polti è tornata in primo piano nel mondo del ciclismo sponsorizzando il Team Polti Kometa. Questa sponsorizzazione sta offrendo una visibilità significativa e aumentando il riconoscimento del marchio in tutti i paesi europei.

“Il vapore ti fa stare bene”

Il messaggio di Polti, “Il vapore ti fa stare bene“, è un invito a scoprire uno stile di vita armonioso e sano, prendendosi cura dei propri cari e della casa.

Il vapore non solo rende la stiratura più facile, ma permette anche una pulizia profonda di tutte le superfici senza l’uso di detergenti che potrebbero danneggiare l’ambiente a causa degli ingredienti chimici e dei rifiuti da imballaggio. Il vapore ha tre proprietà “fisiche” che permettono una pulizia accurata e igienica: la combinazione di acqua, temperatura e pressione garantiscono la rimozione efficace di grasso e sporco e neutralizzano gli odori in tutte le aree della casa. Inoltre, il vapore caldo uccide fino al 99,99* percento di tutti i batteri e virus e lega gli allergeni.