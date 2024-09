In UE prima terapia enzimatica per la porpora trombotica trombocitopenica congenita

La Commissione UE ha approvato Adzynma, prima terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento della carenza di ADAMTS13 per la porpora trombotica trombocitopenica congenita (cTTP)

La Commissione Europea ha approvato Adzynma, la prima terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento della carenza di ADAMTS13 nei bambini e nei pazienti adulti affetti da porpora trombotica trombocitopenica congenita (cTTP). Lo ha annunciato Takeda con una nota.

La cTTP è un disturbo cronico ultra-raro della coagulazione del sangue causato da una carenza dell’enzima ADAMTS13.1 È associata a eventi acuti e a sintomi cronici debilitanti o a manifestazioni di porpora trombotica trombocitopenica (TTP), che possono includere trombocitopenia, anemia emolitica microangiopatica, manifestazioni renali, ictus e dolori addominali. Se non trattati, gli eventi acuti di TTP hanno un tasso di mortalità >90%.

“A distanza di un secolo dalla scoperta scientifica della cTTP, permangono significative esigenze insoddisfatte per i pazienti che continuano ad affrontare eventi acuti potenzialmente letali e sintomi cronici debilitanti con opzioni terapeutiche limitate”, ha dichiarato Ricardo Marek, Presidente della Business Unit Europa e Canada di Takeda. “Questa approvazione segna il primo trattamento specificamente indicato per affrontare la causa principale della malattia – la carenza di ADAMTS13. Sulla base della nostra tradizione di 70 anni di innovazione nelle malattie rare del sangue, siamo orgogliosi di offrire ADZYNMA ai pazienti affetti da cTTP nell’UE e continuiamo a impegnarci per portare farmaci innovativi ai pazienti affetti da malattie rare con un elevato bisogno insoddisfatto”.

L’approvazione europea è stata sostenuta dalla totalità delle prove fornite dall’analisi ad interim dei dati di efficacia, farmacocinetica, sicurezza e tollerabilità del primo studio di Fase 3 randomizzato, controllato, in aperto e crossover nella cTTP, nonché dai dati di sicurezza ed efficacia dello studio di continuazione. I dati dello studio di Fase 3 (NCT03393975) sono stati pubblicati su The New England Journal of Medicine nel maggio 2024.

Nello studio di Fase 3, i pazienti hanno ricevuto 40 UI/kg di ADZYNMA per via endovenosa o una terapia a base di plasma a settimane alterne o settimanalmente, in base al regime al momento dell’arruolamento, per i mesi 1-6 (periodo 1), sono passati al trattamento alternativo per i mesi 7-12 (periodo 2) e tutti i pazienti hanno ricevuto ADZYNMA per i mesi 13-18 (periodo 3).

Nessun paziente ha manifestato un evento di TTP acuta durante il trattamento profilattico con ADZYNMA (n=45), mentre si è verificato un evento di TTP acuta in un paziente che riceveva terapie a base di plasma (n=46).3 Un evento di TTP subacuta è stato riportato in un paziente che riceveva ADZYNMA durante i periodi di confronto controllato 1 e 2, rispetto a sette eventi di TTP subacuta in sei pazienti che ricevevano terapie a base di plasma. Nella fase di continuazione (periodo 3), i risultati di efficacia – tassi di incidenza di eventi di TTP acuta e subacuta – sono stati coerenti con i risultati dei periodi 1 e 2.

ADZYNMA ha dimostrato un profilo di sicurezza favorevole rispetto alle terapie a base di plasma. Le reazioni avverse più comuni (incidenza >10%) sono state cefalea, diarrea, vertigini, infezione del tratto respiratorio superiore, nausea ed emicrania.